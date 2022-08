Darwin Núñez en problemas: se perderá el clásico ante Manchester United y otros 3 partidos más

Su llegada ilusionó a los miles de hinchas reds, y más aún con sus primeros goles en partidos oficiales con la camiseta del Liverpool. Sin embargo, la historia ha dado un vuelco de 180°, pues ahora Darwin Núñez terminó decepcionando a todos los fanáticos, quienes esperaban muchas anotaciones de su parte y no expulsiones, como la que tuvo ante el Crystal Palace.

En su primera titularidad en la Premier League, el delantero uruguayo vio la cartulina roja a los 57 minutos tras propinarle un cabezazo al defensa rival Joachim Andersen. De esta manera, el oriental, que se había ganado un lugar en el equipo de Jürgen Klopp, recibirá una dura sanción y se perderá varios cotejos con los reds. En Inglaterra se estima que esto le costaría, como mínimo, de tres a cuatro partidos.

Por lo pronto, el delantero de 23 años no estará en el clásico inglés, ante el Manchester United, el próximo lunes 22 de agosto, en Old Trafford. En caso la sanción sea de tres partidos, Darwin Nuñez no enfrentará a los red devils (Old Trafford), Bournemouth (Anfield) y Newcaslte (Anfield), por lo que podría pegar la vuelta para el clásico de Merseyside, ante el Everton, en Goodison Park . Si es que lo sancionan con cuatro cotejos, se perderá el duelo ante los toffees y regresaría ante los wolves.

Revive aquí la expulsión de Darwin Núñez