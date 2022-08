Periodista brasileño se emocionó y elogió el nivel de Paolo Guerrero con Avaí

Paolo Guerrero poco a poco está volviendo a encontrar su ritmo. El máximo goleador de todos los tiempos de la Bicolor pasó por una dura lesión, una intervención quirúrgica y varios meses de rehabilitación. Sin embargo, su deseo por seguir con su carrera futbolística es emotiva y así lo reconoció un periodista brasileño.

El ‘Depredador’ fue titular después de casi un año en el encuentro entre Avaí vs. Goiás por la fecha 22 del Brasileirao. El delantero de la selección peruana es un jugador que, a pesar de los años que tiene, sigue transmitiendo y demostrando nivel dentro del campo de juego.

Un periodista que cubre al Corinthians, Andrew Souza, estaba siguiendo el encuentro del futbolista peruano y utilizó su Twitter para resaltar el juego del goleador. “Mirar la televisión y ver a Paolo Guerrero matando el tiempo con el balón en el córner es emotivo”, indicó el comunicador cuando Avaí ganaba 1-0.

Periodista brasileño. Foto: captura de Twitter

