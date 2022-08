¿A qué hora juega Barcelona SC vs. U. Católica EN VIVO por la LigaPro de Ecuador?

Barcelona SC vs. U. Católica EN VIVO se enfrentan en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, por la fecha 6 de la segunda ronda en la LigaPro de Ecuador 2022. El encuentro empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), vía GolTV. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, donde podrás informarte acerca de las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y el resultado final.

Barcelona SC vs. U. Católica: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. U. Católica ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 13 de agosto ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Monumental Isidro Romero ¿En qué canal? GolTV

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. U. Católica?

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washintgon D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 14).

Barcelona SC, ganador de la primera ronda en la LigaPro de Ecuador 2022, irá por su segundo triunfo consecutivo en la nueva etapa del torneo cuando reciba a la U. Católica de Quito en el Monumental Banco Pichincha. El cuadro canario suma ocho puntos, tres menos que el líder Aucas.

En la jornada previa, el Ídolo goleó 4-1 a Mushuc Runa con un doblete de Fidel Martínez. El cuadro de Jorge Célico deberá encarar el resto del campeonato sin Emanuel Martínez ni Gonzalo Mastriani, ambos traspasados al América Mineiro de Brasil.

El Trencito Azul, en cambio, viene de una derrota en casa por 2-0 a manos del Deportivo Cuenca. Los quiteños marchan en el cuarto puesto con nueve unidades, por lo que una victoria los podría dejar como punteros si los resultados en otros cotejos lo favorecen.

Barcelona SC y U. Católica ya se enfrentaron en abril de este año, con saldo de triunfo por 2-1 para los amarillos. En los cinco cruces más recientes, el equipo blaugrana tiene una ligera ventaja de dos choques ganados, dos empatados y solo uno perdido.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. U. Católica?

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Chile: GolTV

Colombia: GolTV

Ecuador: GolTV

México: Star Plus

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV

Estados Unidos: GolTV Play.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. U. Católica ONLINE?

Si no quieres perderte el Barcelona SC vs. U. Católica por internet, sintoniza la señal de GolTV Play, servicio de streaming del canal GolTV. Fuera de Ecuador, puedes verlo a través de Star Plus, o seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes desde su página web.

Últimos partidos de Barcelona SC vs. U. Católica

U. Católica 1-2 Barcelona SC | 01.04.22

Barcelona SC 1-1 U. Católica | 20.11.21

U. Católica 2-0 Barcelona SC | 30.05.21

U. Católica 0-0 Barcelona SC | 20.12.20

Barcelona SC 1-0 U. Católica | 13.09.20.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. U. Católica?

El escenario de este compromiso será el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, conocido también como Estadio Monumental Banco Pichincha por razones de patrocinio. El recinto se ubica en la ciudad de Guayaquil y cuenta con capacidad para casi 60.000 espectadores.