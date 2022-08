Martín Liberman envía una indirecta a Reynoso: “El que no vaya al próximo Mundial es un burro”

Luego que Juan Reynoso fuera anunciado como nuevo técnico de la selección peruana, algunos personajes relacionadas al fútbol mostraron su desacuerdo en su nombramiento. Uno de ellos fue el periodista argentino Martín Liberman, quien afirmó que la llegada del ‘Cabezón’ es una “involución” para el fútbol peruano.

Precisamente, el polémico comunicador volvió a referirse al DT de la Bicolor durante la transmisión del programa “Debate F” de ESPN. Todo inició cuando Liberman y los penalistas empezaron un debate sobre la posibilidad de que Perú juegue algunos partidos en ciudades de altura, como Cusco y Arequipa.

“A mí no me gusta Juan Reynoso. No me gusta su designación. Pero me parece excelente la idea (jugar en altura). Sí, corre; yo tengo que ofrecerle toda la resistencia que te pueda poner, hermano. Si puedo llevarte a Arequipa, pues te llevo”, respondió el argentino a uno de sus colegas en pleno programa.

¿Liberman llama “burro” a Juan Reynoso?

Pese a que volvió a reconocer que no le agrada a Juan Reynoso, Martín Liberman respaldó la postura de jugar en altura y la calificó de “inteligente”. Sin embargo, segundos después, envió una indirecta al extécnico de Cruz Azul por si no clasifica al Mundial 2026.

“A muerte con Reynoso (sobre jugar en la altura). Igualmente, el que no vaya al próximo Mundial es un burro, eh. No, ahora sí. Sigue sin gustarme Reynoso, pero estoy a muerte con esta decisión. Creo que es una involución para el fútbol de Perú, pero es inteligente buscar lo mejor que se pueda para su propia selección”

“Pero, teniendo en cuenta que van a ir seis y medio al Mundial, el que no va a la próxima Copa del Mundo es malísimo”, agregó.