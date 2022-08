El ‘pedido’ de Ramos a Reynoso en la selección: “Vengo de otros procesos y quiero seguir”

Todavía puede aportar. El ciclo de Juan Reynoso al mando de la selección peruana genera mucha expectativa en los hinchas. Si bien en las próximas semanas hará pública su primera convocatoria con miras al amistoso ante México, la principal interrogante tiene que ver con el nombre de los jugadores que se mantendrán en el equipo.

Como es conocido, durante la gestión de Ricardo Gareca en la Blanquirroja, uno de los fijos era el de Christian Ramos; pese a no ser titular, el experimentado zaguero de Alianza Lima tuvo un buen desempeño cuando le tocó intervenir y se ganó un lugar en el plantel. En relación con el nuevo comando técnico de la Bicolor, la ‘Sombra’ consideró que todavía puede aportar al combinado nacional.

“Todavía no he tenido la oportunidad de que Reynoso me dirija, pero tengo buenas referencias por compañeros que estuvieron con él. Uno siempre como futbolista quiere estar. Vengo de otros procesos y quiero seguir”, afirmó el central en diálogo con Radio Ovación.

Christian Ramos jugó de titular varios partidos de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

Asimismo, pese a las críticas de algunos sectores, el futbolista de 33 años remarcó que el técnico incaico tiene los conocimientos necesarios para hacerse cargo del banquillo y elogió su trayectoria. “Reynoso es un técnico capacitado para la selección. Hizo las cosas bien tanto aquí como en el extranjero, así que creo que es una buena designación”, agregó.

¿Cuándo será la primera convocatoria de Juan Reynoso en la selección peruana?

Se estima que la primera convocatoria de Juan Reynoso en la selección peruana ocurrirá en la primera semana de setiembre. Asimismo, los jugadores que sean citados a la Videna comenzarán a trabajar bajo las órdenes del ‘Cabezón’ el próximo lunes 12 del mismo mes.

¿Cuándo debutará Juan Reynoso con la selección peruana?

Pese a quedar fuera del Mundial Qatar 2022, el combinado nacional ya tiene pactado un amistoso internacional. Hace unos meses, la Blanquirroja confirmó que se medirá ante México en la fecha FIFA de setiembre. Este compromiso dará inicio a la era Reynoso.