[En vivo] Palmeiras vs. Atlético Mineiro: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores 2022?

Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO se juega, este miércoles 10 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana), por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022. El encuentro será en el Allianz Parque y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. A la vez, puedes ver el resumen al finalizar el choque.

Palmeiras vs. Atlético Mineiro: ficha del partido

Partido Palmeiras vs. Atlético Mineiro Fecha Miércoles 10 de agosto Hora 7.30 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Allianz Parque

Palmeiras vs. Atlético Mineiro: previa del partido

Palmeiras, actual bicampeón de la Copa Libertadores, recibirá este miércoles al Atlético Mineiro en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo. El moderno Allianz Parque de Sao Paulo acogerá el decisivo partido en el que los dueños de casa buscarán hacer prevalecer su condición de local y aprovechar el empate que salvaron la semana pasada, 2-2 con un gol en tiempo de descuento.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Atlético Mineiro?

El enfrentamiento entre Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO empezará a las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

El cotejo Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022 será transmitido a través de ESPN y Star Plus en toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Palmeiras vs. Atlético Mineiro?

Para acceder a Star Plus y ver el Palmeiras vs. Atlético Mineiro, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Palmeiras vs. Atlético Mineiro?

Si quieres seguir en internet el Palmeiras vs. Atlético Mineiro, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. A la vez, puedes ver el resumen de goles al finalizar el choque.

Palmeiras vs. Atlético Mineiro: últimos partidos

Palmeiras vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Palmeiras : Wéverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Danilo, Ze Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa; José López y Dudú. Entrenador: Abel Ferreira.

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso, Dodó; Allan, Jair, Nacho Fernández, Matías Zaracho; Keno y Hulk. Entrenador: Alexi Stival ‘Cuca’.

¿Quién es el favorito entre Palmeiras vs. Atlético Mineiro?

Según la casa de apuestas Betsson, Palmeiras es favorito para ganar el encuentro. El Mengao paga una cuota de 1,92, el empate paga 3,35 y la victoria del Atlético Mineiro paga 3,90.

¿Dónde juegan Palmeiras vs. Atlético Mineiro?

El encuentro entre Palmeiras y Atlético Mineiro se jugará en el Allianz Parque, ubicado en la ciudad de San Pablo, Brasil. El recinto fue inaugurado en el 19 de noviembre de 2014 y tiene capacidad para 45.000 espectadores.

Programación de los cuartos de final de Copa Libertadores