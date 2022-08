¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Agropecuario EN VIVO por la Copa Argentina 2022?

Boca Juniors vs. Agropecuario EN VIVO se enfrentan desde las 7.10 p. m. (hora peruana) y 9.10 p. m. (horario argentino), por los octavos de final de la Copa Argentina 2022. El encuentro se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena, con transmisión de TyC Sports, pero también podrás seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto con el marcador actualizado en este y otros partidos de hoy.

Boca Juniors vs. Agropecuario: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Agropecuario ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 10 de agosto ¿A qué hora? 7.10 p. m. (Perú), 9.10 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Padre Ernesto Martearena ¿En qué canal? TyC Sports

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Agropecuario?

Argentina: 9.10 p. m.

Colombia: 7.10 p. m.

Ecuador: 7.10 p. m.

México: 7.10 p. m.

Perú: 7.10 p. m.

Bolivia: 8.10 p. m.

Chile: 8.10 p. m.

Paraguay: 8.10 p. m.

Venezuela: 8.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.10 p. m.

Brasil: 9.10 p. m.

Uruguay: 9.10 p. m.

España: 2.10 a. m. (jueves 11).

Boca Juniors tiene la oportunidad de seguir avanzando en la Copa Argentina 2022 cuando visite al humilde Agropecuario por la ronda de los octavos de final. Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en un cotejo oficial.

Los xeneizes viven un presente irregular en la Liga Profesional Argentina, torneo en el cual alternan derrotas y victorias fecha a fecha. Su último juego, frente a Platense, terminó con triunfo 2-1 gracias a un doblete de Óscar Romero.

El conjunto sojero, por su parte, apunta todos sus esfuerzos a esta copa al encontrarse bastante relegado en la tabla de la Primera Nacional, situación que lo tiene resignado en su ambición de lograr el ascenso. En su cotejo más reciente, empató sin goles contra All Boys.

Aunque la llave se presente a priori como mero trámite para Boca Juniors, los dirigidos por Hugo Ibarra no deben confiarse ante Agropecuario, que ya dio el ‘golpe’ en 16avos al dejar fuera a Racing Club.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Agropecuario?

En territorio argentino, el Boca Juniors vs. Agropecuario estará a cargo de la señal de TyC Sports, canal que también transmite algunos partidos del campeonato local.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Agropecuario ONLINE?

Para que no te pierdas el Boca Juniors vs. Agropecuario, sintoniza el servicio de streaming TyC Sports Play. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs. Agropecuario

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Jorge Figal, Facundo Roncaglia y Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela, Pol Fernández; Óscar Romero, Nicolás Orsini y Exequiel Zeballos.

Agropecuario: Williams Barlasina; Milton Leyendecker, Stefano Callegari, Néstor Moiraghi y Enzo Silcan; Alejo Montero, Ricardo Guzmán Pereira, Matías Fritzler, Nahuel Luján, Alejandro Melo o Alan Balbi y Emanuel Dening.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Agropecuario?

El escenario de este compromiso será el estadio Padre Ernesto Martearena, recinto deportivo multipropósito ubicado en la localidad de Salta, con capacidad para 20.000 espectadores.