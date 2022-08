Klopp arremetió contra sus dirigidos: “Conseguimos 1 punto por esta basura de partido”

Liverpool no empezó de la mejor manera la Premier League 2022-23. Los ‘Reds’ tuvieron que remar para rescatar al menos un punto ante el recién ascendido Fulham. Resultado que molestó bastante a Jürgen Klopp, quien aseguró que sus dirigidos realizaron un partido “realmente malo” hasta el punto de tildarlo de “basura” por lo demostrado en los 90 minutos.

“ Conseguimos un punto por esta basura de partido, no fue lo suficientemente bueno. Fue realmente malo. En muchas posiciones no nos acercamos a nuestro potencial ”, enfatizó el entrenador del Liverpool en diálogo con Viaplay Football.

En esa línea, el estratega alemán aseguró que él es el principal responsable de este empate, aunque no sabe con exactitud en qué se equivocó con respecto a la victoria ante el Manchester City de la semana pasada. “Algo pasó para que hiciéramos este tipo de juego”, añadió.

Asimismo, Klopp confesó que nunca tuvieron una “situación positiva” durante los 90 minutos, a diferencia del juego desplegado por el Fulham, quienes mostraron “pequeños momentos en los que pudieron ganar confianza”.