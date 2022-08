Lo hizo debutar con 16 años y ahora es figura en el América: la relación Juan Reynoso y Pedro Aquino

Juan Reynoso es el nuevo entrenador de la selección peruana y, en sus primeros días en el cargo, su misión es evaluar qué jugadores serán importantes durante su proceso. Uno de los nombres que se perfila a ser titular es Pedro Aquino, quien la viene rompiendo en América de México y, aunque muchos no lo saben, su relación con el técnico se remonta de muchos años atrás.

La vez que Reynoso hizo debutar a Aquino

Pedro Aquino comenzó a destacar en Sporting Cristal en 2014 de la mano de Daniel Ahmed. Sin embargo, pocos recuerdan que su primera oportunidad de jugar como profesional se dio en 2011, cuando tenía solo 16 años y de la mano del ‘Cabezón’. Esto ocurrió un 29 de mayo por la primera ronda del Torneo Intermedio. Un certamen que disputaron equipos de primera y segunda división y Copa Perú.

Los ‘celestes’ enfrentaban al Bolognesi de Tacna en el estadio Jorge Basadre Grohmann y, a pesar de su superioridad, no podían romper el empate 0-0. En ese momento, fue que Reynoso mandó al campo a un joven Aquino en reemplazo de Diego Chávarri. El cambio produjo suerte, porque solo un minuto después, Andy Pando marcaría el gol de la victoria.

“ A mí me hace debutar Reynoso. Para ese entonces, yo jugaba de volante por fuera, no de contención. Debutar a los 16 años es algo que tú no te imaginas. Ahora estoy feliz de que le esté yendo bien en México. Creo que en un futuro sería bueno verlo en la selección ”, contó años después el mediocampista a DirecTV sin saber que su deseo sería una predicción.

Un joven Aquino festeja el tanto del triunfo de Andy Pando el día de su debut. Foto: difusión.

La confianza de Reynoso con la ‘Fiera’ no quedó solo en el debut, sino que lo puso en cinco partidos de ese torneo, llegando incluso a arrancar como titular en los cuartos de final en el empate 1-1 frente a Alianza Unicachi. En aquel certamen, los rimenses alcanzaron las semifinales, donde perdieron con José Galvez y el ‘Cabezón’ fue destituido tiempo después por malos resultados.

Reynoso y Aquino se reencuentran en México

Técnico y jugador se reencontraron 10 años después en el partido All-Star de la Liga MX contra MLS, encuentro amistoso que enfrentó a los mejores jugadores del futbol mexicano contra los de Estados Unidos.

En aquella ocasión, Reynoso fue escogido entrenador debido a su reciente éxito con Cruz Azul, con el que salió campeón tras 23 años. Por su parte, la ‘Roca’ venía de romperla en América de México, por lo que fue convocado por el ‘Cabezón’.

Para ese entonces, ambos ya se habían enfrentado en un par de ocasiones, siendo la más importante en los cuartos de final de la Liga MX, cuando el León, en el que jugaba Aquino, eliminó al Puebla, dirigido en ese entonces por Juan Máximo.

Tanto Reynoso como Aquino se proclamaron campeones en México. El primero en el Apertura 2020 y el segundo en el Clausura 2021. Foto: composición LR/Liga MX/TUDN

Reynoso aconseja a Aquino

Por aquel entonces, Pedro Aquino estuvo unos meses fuera de las convocatorias de la ‘Bicolor’. Cuando le preguntaron a Reynoso por dicha situación, él le aconsejó conversar con el ‘Tigre’: “ Aquino es un muchacho que sigue siendo humilde, tuve la suerte de hacerlo debutar a los 16 años, y sigue siendo el mismo chico que vivía en la concentración de Cristal . Seguro tiene una conversación pendiente con Ricardo Gareca, él lo admira y respeta mucho”.

“ Los malos entendidos se arreglan con comunicación. Jugar en América es muy difícil y él lo hace con gran categoría. Se ha ganado un respeto por sus compañeros y sus propios rivales. Son cosas que uno de afuera lo ve y que me da mucho gusto porque algo aportamos para ese momento”, continuó.

Reynoso: América fue “Aquino y 10 más”