[En Vivo] Cienciano vs. Universitario de Deportes, Liga 1 2022 de Perú: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Cienciano vs. Universitario de Deportes | Ambas escuadras se enfrentarán por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 este domingo 7 de agosto. El duelo, que iniciará a las 3.30 p. m. (hora peruana), contará con la transmisión de Gol Perú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Cienciano vs. Universitario de Deportes: ficha del partido

Liga 1 2022 Cienciano vs. Universitario de Deportes ¿Cuándo juegan? Domingo 7 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Inca Garcilaso de la Vega ¿Canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Universitario de Deportes?

En horario peruano, el duelo entre Cienciano vs. Universitario de Deportes iniciará a las 3.30 p. m. (hora peruana). Revisa AQUÍ la guía completa por países:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Cienciano vs. Universitario de Deportes?

La señal encargada de televisar el encuentro Cienciano vs. Universitario de Deportes será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Cienciano vs. Universitario de Deportes, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Cienciano vs. Universitario de Deportes ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Cienciano vs. Universitario de Deportes, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Cienciano vs. Universitario de Deportes?

El encuentro entre Cienciano vs. Universitario de Deportes se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad peruana del Cusco, a 3362 m.s.n.m. Este recinto es propiedad del Instituto Peruano del Deporte, cuenta con una capacidad de 42 000 espectadores y en él juegan sus partidos de local los clubes Cienciano, Cusco F.