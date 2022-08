¿Con el 1-1 pasa? Conoce qué resultados necesita Melgar para clasificar a semis de la Sudamericana

Luego del empate amargo que sacó Melgar 0-0 frente a Internacional en la ida por los cuartos de final por la Copa Sudamericana 2022, la llave se pone cuesta arriba y se complica el pase del Rojinegro a semifinales. Sin embargo, la escuadra arequipeña nos ha sorprendido levantando partidos, y esta podría no ser la excepción.

Los dirigidos por Pablo Lavallén dominaron todo el duelo, con ocasiones muy claras de gol, pero no estuvieron efectivos de cara al arco. Además, encontraron en el guardameta brasileño Daniel una muralla. Estuvo muy bien colocado y tuvo atajadas excepcionales, las cuales le ahogaron el grito de gol a toda la hinchada mistiana.

Pero toca pasar la página y pensar en el encuentro de vuelta. En ese sentido, tras el 0-0, ¿qué resultados le sirven a Melgar para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana?

Ganar: cualquier victoria de Melgar lo coloca en la siguiente instancia

Empatar: un empate por el resultado que sea, todo se define a través de los 12 pasos.

¿Vale el gol de visitante?

A fines de noviembre de 2021, la Conmebol anunció que, a partir de la presente edición, el gol de visitante se eliminaría para buscar una “mayor justicia deportiva”. Entonces, si Melgar logra cualquier empate con goles no accedería a la siguiente fase, sino que se resolvería desde la tanda de penales.

Los jugadores de Melgar se retiran de la cancha con la molestia del empate. Foto: Rodrigo Talavera/La República

Fecha, hora y lugar del partido de vuelta