Atlético Mineiro vs. Palmeiras EN VIVO: hora y canal de TV para el duelo por la Copa Libertadores

VER AQUÍ Atlético Mineiro vs. Palmeiras EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 3 de agosto, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cruce entre brasileños se disputará en el Estadio Mineirão y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias y mejores jugadas de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: ficha del partido

Partido Atlético Mineiro vs. Palmeiras Fecha Hoy, miércoles 3 de agosto Hora 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Brasil) Estadio Estadio Mineirão Canal ESPN y Star Plus

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: la previa

¡Final adelantada! Atlético Mineiro y Palmeiras serán protagonistas del duelo más atractivo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto comandado por Cuca buscará cobrarse la revancha de lo acontecido en la edición pasada, en la cual el ‘Verdao’ eliminó al ‘Galo’ en semifinales.

Por su parte, el vigente bicampeón del certamen viene de cerrar fase de grupos como el mejor primero y eliminar sin problemas a Cerro Porteño en los octavos de final. Los dirigidos por Abel Ferreira llegan a este cotejo con una racha de 16 partidos sin conocer la derrota en el torneo continental.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Atlético Mineiro: Everson, Nathan Silva, Junior Alonso, Dodô - Otávio, Jair, Ignacio Fernández, Matías Zaracho, Hulk.

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu, José Manuel López.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

Atlético Mineiro vs. Palmeiras se medirán a la 9.30 p. m. (hora brasileña) en el Estadio Mineirão. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

El primer partido entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras será transmitido a través de la señal de ESPN y vía streaming por Star Plus. Conoce qué canales sintonizar.

Perú: Star Plus, ESPN.

Colombia: Star Plus, ESPN.

Ecuador: Star Plus, ESPN.

Venezuela: Star Plus, ESPN.

Bolivia: Star Plus, ESPN.

Paraguay: Star Plus, ESPN.

Chile: Star Plus, ESPN.

Argentina: Marca Claro, Star Plus, Fox Sports 2 Argentina .

Uruguay: Star Plus, ESPN.

Brasil: ESPN, Star Plus, GUIGO, NOW NET e Claro.

México: Marca Claro.

¿Dónde VER EN VIVO Atlético Mineiro vs. Palmeiras vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Atlético Mineiro vs. Palmeiras por internet?

Si deseas seguir la transmisión de Atlético Mineiro vs. Palmeiras por internet, puedes hacerlo a través de Star Plus, servicio de streaming que cuenta con el canal ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción es informarte mediante la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

¿Dónde juegan Atlético Mineiro vs. Palmeiras?

El encuentro entre Atlético Mineiro vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Mineirão, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Dicho recinto fue inaugurado el 5 de setiembre de 1965 y cuenta con una capacidad para albergar a más de 62.000 espectadores.