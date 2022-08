¿A qué hora juegan Sport Boys vs. César Vallejo EN VIVO por la Liga 1 2022 HOY?

Sport Boys vs. César Vallejo EN VIVO se enfrentan en el estadio Iván Elías Moreno, desde la 1.00 p. m., por el cierre de la fecha 5 en el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El cotejo se podrá ver por la señal de Gol Perú, pero también tienes la opción de seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y los videos de este y otros partidos de hoy.

Sport Boys vs. César Vallejo: ficha del partido

Partido Sport Boys vs. César Vallejo ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 1 de agosto ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. César Vallejo?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de este Sport Boys vs. César Vallejo es desde la 1.00 p. m.

La quinta fecha del Clausura finaliza este lunes con el choque entre el local Sport Boys, que viene de una derrota en su visita a Carlos Stein, frente a la Universidad César Vallejo, que registra un triunfo sobre Universitario de Deportes en el Mansiche de Trujillo.

Los rosados se ubican en el puesto 12 de la tabla acumulada con 24 puntos, a 12 unidades del último puesto de clasificación a torneos internacionales. Los poetas, por su parte, ocupan la séptima casilla (que da un cupo a Copa Sudamericana) con 37 puntos.

El último partido entre Boys y Vallejo fue un empate 1-1 en marzo de este año por el Apertura. Aquella vez, los goles fueron convertidos por Cristian Florez y Osnar Noronha.

¿Qué canal transmite Sport Boys vs. César Vallejo?

Por TV, podrás ver el encuentro Sport Boys vs. César Vallejo vía Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de equipos en esta Liga 1 2022.

¿Cómo ver Sport Boys vs. César Vallejo ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Sport Boys vs. César Vallejo por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En el extranjero, podrás seguir la Liga 1 desde Star Plus, pero también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes en caso no tengas acceso a ninguno de los dos métodos anteriores.

Últimos partidos de Sport Boys vs. César Vallejo

César Vallejo 1-1 Sport Boys | 05.03.22

Sport Boys 2-2 César Vallejo | 13.09.21

César Vallejo 1-2 Sport Boys | 17.06.21

Sport Boys 2-3 César Vallejo | 13.03.21

César Vallejo 3-1 Sport Boys | 30.11.20.

¿Dónde juegan Sport Boys vs. César Vallejo?

El escenario de este cotejo será el estadio Iván Elías Moreno, recinto deportivo ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador, con capacidad para 10.000 espectadores.