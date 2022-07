¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Alemania EN VIVO por la final de la Eurocopa Femenina 2022?

Inglaterra vs. Alemania EN VIVO se miden este domingo 31 de julio, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana), en el estadio Wembley, por la gran final de la Eurocopa Femenina 2022. El cotejo se podrá ver por la señal de ESPN 2 y Star Plus (streaming), pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con ambas alineaciones iniciales y el marcador actualizado minuto a minuto.

Inglaterra vs. Alemania: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Alemania ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de julio ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Wembley ¿En qué canal? ESPN 2

La ambición de la local Inglaterra por hacerse con su primera Eurocopa Femenina chocará contra el poderío de una Alemania que, con ocho títulos del torneo en su haber, domina ampliamente el palmarés de la competencia.

Esta final será la ocasión perfecta para las leonas de cobrar revancha por la edición del 2009, que perdieron 6-2 frente a las germanas. Con el apoyo de su público, la escuadra apelará al poder goleador de su delantera Bethany Mead, aunque al frente tendrán a una rival igual de fuerte en la figura de Alexandra Popp. Ambas jugadoras son las artilleras de esta Euro con seis anotaciones.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Alemania?

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Alemania?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: TUDN, ESPN, ESPN+

España: Antena 2.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Alemania ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión de Inglaterra vs. Alemania por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Inglaterra vs. Alemania

Inglaterra 3-1 Alemania | 23.02.22

Inglaterra 1-2 Alemania | 09.11.19

Alemania 2-2 Inglaterra | 04.03.18

Alemania 1-0 Inglaterra | 07.03.17

Alemania 2-1 Inglaterra | 06.03.16.

Alineaciones probables de Inglaterra vs. Alemania

Inglaterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White.

Alemania: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritz; Huth, Buhl, Popp.

Estadio de Inglaterra vs. Alemania

El escenario de esta final será el estadio Wembley, mítico recinto deportivo de Inglaterra ubicado en la capital, Londres, con capacidad para albergar a 90.000 espectadores.