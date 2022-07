¿Cómo ver Barcelona vs. New York RB EN VIVO vía Barca TV por amistoso internacional?

Barcelona vs. New York RB EN VIVO se miden este sábado 30 de julio, en el Red Bull Arena de New Jersey, desde las 6.00 p. m. (hora peruana) por amistoso internacional 2022. El encuentro contará con transmisión de Barca TV, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, las formaciones iniciales de ambos clubes y los videos de goles.

Barcelona vs. New York RB: ficha del partido

Partido Barcelona vs. New York RB ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Red Bull Arena (New Jersey) ¿En qué canal? Barca TV

¿A qué hora juegan Barcelona vs. New York RB?

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 31).

En el siguiente partido amistoso de su gira por Estados Unidos, el FC Barcelona se medirá al local New York RB de la MLS. Los dirigidos por Xavi Hernández se mantienen invictos en estos duelos de práctica como parte de su pretemporada y buscarán seguir por el mismo camino frente a los toros rojos.

El último juego de los catalanes fue el empate 2-2 ante la Juventus, cotejo en el cual la atención estaba puesta en el esperado debut goleador de Robert Lewandowski, pero quien se robó el ‘show’ fue Ousmane Dembélé, con un doblete en poco más de cinco minutos.

El elenco neoyorquino, por su parte, llega herido tras caer goleado 5-1 ante Orlando City en la semifinal de la US Open Cup. Su alivio están en la buena ubicación que tiene en la liga norteamericana, donde ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. New York RB?

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Fox Sports 2, Fox Deportes, Fox Sports App, FuboTV

España: La 1 TVE, RTVE Play, Esport3.

¿Cómo ver Barcelona vs. New York RB por internet?

Si no quieres perderte el compromiso Barcelona vs. New York RB por internet, sintoniza la señal de Barca TV, canal propiedad del club catalán que ofrece contenido exclusivo sobre el equipo a sus suscriptores. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar Barca TV para ver Barcelona vs. New York RB?

La señal de Barca TV está disponible para todo territorio español a través de los servicios de Movistar TV, Vodafone TV y Orange TV. Para el resto del mundo, se puede ver vía streaming vía Barca TV+.

¿Cuánto cuesta Barca TV para ver Barcelona vs. New York RB?

Si quieres suscribirte a Barca TV+ para ver el partido Barcelona vs. New York RB, regístrate en la página web de este servicio. El costo del mismo es de 3,99 euros mensuales, pero los socios del club podrán tener acceso gratuito.

¿Dónde juegan Barcelona vs. New York RB?

El escenario de este compromiso será el Red Bull Arena (también conocido como Harrison Arena) de New Jersey, estadio con capacidad para acoger a más de 25.000 espectadores.