Andrew Redmayne, arquero que eliminó a Perú del Mundial, podría quedar fuera de Qatar 2022

La vida es muy impredecible y a veces injusta. Así debe estar sintiéndose Andrew Redmayne, el arquero de Australia que eliminó a la selección peruana del Mundial Qatar 2022, debido a que podría quedarse fuera de la lista final de la Copa del Mundo pese a que fue vital en la clasificación de su equipo.

Como se recuerda, el futbolista de 33 años se hizo conocido por los movimientos y piruetas que realizó en la tanda de penales para desconcentrar a los jugadores peruanos.

Ahora, según informó el medio Sydney Morning Herald, Redmayne no tiene garantizada su presencia en Qatar 2022 por la sencilla razón de que el DT de los Socceroos, Graham Arnold, tiene el deseo de llevar a un arquero de mayor nivel a la Copa del Mundo: Mitchell Langerak. No obstante, este podría rechazar la oportunidad.

Mitchell Langerak, arquero australiano que está retirado de su selección. Foto: AFP

La prensa australiana señala que Andrew Redmayne no tiene seguro su lugar en Qatar 2022. Foto: captura

“Redmayne, por otro lado, bien podría haberse ganado un lugar en el avión a Doha como especialista en penales de los Socceroos, en caso de que se produzca otro tiroteo. De lo contrario, Langerak entraría fácilmente en el equipo de 26 hombres de Arnold para la Copa del Mundo, que comienza en noviembre”, publicó el portal de noticias.

Este futbolista sería del agrado del estratega de Australia porque viene con mayor cantidad de minutos de juego en comparación con otros porteros del conjunto de Oceanía. No obstante, Mitch Langerak, quien juega en Japón, no es tomando en cuenta porque decidió retirarse de la actividad internacional de su equipo nacional por la pandemia y las medidas restrictivas que rigen en el país japonés. “Me he retirado”, aseguró, quien no quiere alejarse de su familia.

“Parece poco probable que (Mathew) Ryan irrumpa en el primer equipo del equipo de LaLiga (Real Sociedad) esta temporada, mientras que su reciente respaldo en el equipo australiano, Danny Vukovic, tiene 37 años y no ha jugado un solo minuto en la Eredivisie para el equipo holandés NEC Nijmegen desde que firmó para ellos el año pasado”, precisó Sydney Morning Herald.

Sin embargo, la misma fuente señala que existe una posibilidad remota para que Langerak vuelva a jugar con Australia.

“Langerak ha dejado previamente la puerta entreabierta para un retiro en caso de que los Socceroos enfrenten una emergencia de porteros debido a una lesión o enfermedad, pero salvo un cambio significativo en la mentalidad o las circunstancias en las próximas semanas, parece que no se sumará a sus ocho partidos internacionales”, precisaron.