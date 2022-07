Juan Aurich ¿El técnico Carlos Cortijo podría ser cesado por malos resultados?

En Juan Aurich hay una serie de problemas por los malos resultados que se están dando en la Liga 2, al punto de que en la interna de la directiva se habrían planteado la posibilidad de que el técnico Carlos Cortijo no siga a cargo del equipo.

De acuerdo a la información de Líbero, en la dirigencia del Ciclón hay posiciones divididas, pues consideran que la llegada de Carlos Cortijo no ha sido la solución al problema, ya que a pesar de que se le permitió tomar decisiones como “purgar” a parte del plantel y traer nuevos jugadores, los resultados son negativos.

Esta situación tendría como base la presión que hacen los hinchas en redes sociales, pues consideran que los jugadores que llegaron al Ciclón no dan la talla.

Aurich es colero de la Liga 2 con 1 punto en lo que va del Torneo Clausura y ha perdido 2 puntos en el acumulado por deudas. Esto podría ocasionar un descenso administrativo.

La participación de Juan Aurich en Liga 2 de este año comenzó con serios problemas en el aspecto de conformación de equipo, pues la directiva no logró inscribir a la totalidad de futbolistas, luego hubo problemas económicos que originaron la salida de varios jugadores extranjeros.

Después se contrató a Carlos Cortijo, quien decidió no contar con 12 elementos y contratar refuerzos para el Torneo Clausura; sin embargo, la economía del club no es la mejor y los resultados que se esperaban no se dan.