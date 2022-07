Pedro García criticó duramente a Oblitas por aceptar nuevo vínculo con la FPF: “No tuvo dignidad”

Se vivió una novela. El último viernes 22 de julio, Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa para comunicar que no renovó su vínculo como director deportivo de la FPF. Sin embargo, días después se conoció que el exjugador de la selección peruana asumió un nuevo cargo. Un hecho que llamó mucho la atención.

El ‘Ciego’ tomó una responsabilidad mayor a la de director deportivo. En el puesto de director general de fútbol de la FPF “tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo y crecimiento deportivo de todas las selecciones nacionales (masculinas, femeninas, futsal y fútbol playa), así como la Liga Profesional de Fútbol” , indica el comunicado del predio de San Luis.

Luego de conocerse el nuevo vínculo de Oblitas con la FPF, que preside Agustín Lozano, el periodista deportivo Pedro García se mostró contrariado por la decisión del ‘Ciego’. “Cuando el presidente de la FPF (Agustín Lozano) se ve sin candidatos, vuelve a llamar a Juan Carlos Oblitas. Me parece decepcionante que haya aceptado el llamado. Yo creo que por encima de todo está el tema de la dignidad. Si han decidido que no continúes, fuiste a buscar al presidente y no te recibió, si buscó candidatos; me parece indigno escuchar una especie de tono conciliador”, inició en el programa “Al ángulo”.