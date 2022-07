[EN VIVO] Real Madrid vs. América HOY: ¿a qué hora y en qué canal ver amistoso internacional 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Real Madrid vs. América | Ambos equipos se enfrentarán en el partido amistoso internacional 2022 hoy, martes 26 de julio. El duelo, que iniciará a las 9.30 p. m. (hora peruana), contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs. América: previa

Real Madrid llega a este encuentro con una derrota, tras caer por la mínima diferencia ante su clásico rival, Barcelona. Previo al inicio de la temporada de la liga española, los merengues vienen disputando una serie de amistosos internacionales en EE. UU. El encuentro ante las águilas será el último cotejo de preparación, para luego quedar concentrado en el partido de la Supercopa de Europa.

Por su parte, el cuadro mexicano está jugando la Liga MX, pero se ha dado un espacio en su calendario para enfrentar a diversos clubes europeos. Previo al cotejo ante los merengues, América se midió ante Chelsea y Manchester City, partidos que terminaron en derrota por el mismo marcador (2-1). Además, el último fin de semana se enfrentó ante Tijuana y cayó 2-0.

Real Madrid vs. América: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. América ¿Cuándo juegan? Martes 26 de julio ¿A qué hora? 9.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Oracle Park ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. América: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Eden Hazard, Vinícius Jr. y Karim Benzema.

América: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Emilio Lara, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Jonathan dos Santos, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Diego Valdés y Henry Martín.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. América EN VIVO?

El amistoso internacional entre Real Madrid vs. América se desarrollará en el Oracle Park de California. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

México: 9.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

España: 4.30 a. m. (miércoles 27).

¿En qué canal ver Real Madrid vs. América EN VIVO?

El compromiso Real Madrid VS. América se podrá ver a través de la señal de TUDN en territorio mexicano, mientras que en Sudamérica la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN4

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: TUDN

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Univision, TUDN, FOX Deportes, Univision NOW

España: TV3, RTVE y TVE La 1.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Real Madrid vs. América por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. América por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.