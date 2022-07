¿Por qué Triple H se volvió tendencia en Twitter días después del retiro de Vince McMahon de WWE?

Muchos peruanos recordarán a Triple H, aquel legendario luchador que estuvo en la WWE desde 1995 y fue 14 veces campeón del mundo; además de tener grandes rivalidades en la empresa contra The Undertaker, Batista, The Rock y su mejor amigo en el ring y en la vida real, Shawn Michaels. Tras más de 26 años de carrera, el ‘Juego’ dejó oficialmente los cuadriláteros en marzo del presente año debido a problemas cardíacos. No obstante, hoy ha vuelto a dar de qué hablar.

¿Por qué Triple H es tendencia?

El periodista Sean Ross del medio especializado en lucha libre, Fightful, afirmó que el excampeón del mundo asumirá todo lo relacionado con el aspecto creativo en la compañía de los McMahon ; por lo que estará al mando de las historias y personajes que se forman en los programas RAW y SmackDown. Esto despertó mucha expectativa en los fanáticos, quienes tienen la esperanza de que el producto mejore y así lo manifestaron en Twitter.

“Triple H es ahora jefe creativo del elenco principal” , dijo un usuario que acompañó su tuit con un ‘meme’ de Tommaso Ciampa.

Tuit de un usuario sobre Triple H. Foto: Twitter

“¿Podría Triple H, por favor, presionar el botón de reversa para cualquiera que haya tenido un personaje tonto o cambio de nombre desde NXT y comenzar con Butch? Por favor y gracias” , expresó un aficionado que dejó en claro su posición sobre las políticas de la WWE y los cambios de nombres que han sufrido varios luchadores que al final no les favorecieron en absoluto.

Tuit sobre Triple H y los cambios de nombre en el elenco principal. Foto: Twitter

Hay buenas expectativas con el ‘Rey de Reyes’ ahora que estará encargado del aspecto creativo; especialmente tras levantar la marca NXT y posicionarla al punto de ser considerada como el tercer programa más importante de WWE. Ante esto, un usuario manifestó: “Esperamos mucho de ti Triple H, creo traerás buenas ideas para este nuevo comienzo” .