Christian Cueva reacciona furioso y casi se va a las manos con un seguridad del aeropuerto

Tenso momento. Christian Cueva le puso fin a sus vacaciones en territorio nacional y partió hacia el Medio Oriente para sumarse a los trabajos del Al-Fateh de Arabia Saudita. Previo a su salida del país, ‘Aladino’ fue captado en el aeropuerto y muchos hinchas quedaron soprendidos al verlo protagonizar una gresca.

En el video se observa que el jugador de la selección peruana interrumpe su camino para dirigirse hacia un agente de seguridad del aeropuerto. Según menciona América Deportes, al futbolista de 30 años no le habría gustado la crítica del trabajador y, por ello, fue a encararlo. Incluso se aprecia que su acompañante tuvo que retenerlo para evitar un enfrentamiento.

Por otra parte, al ser consultado sobre su futuro en la Blanquirroja, el exmediocampista de Alianza Lima evitó pronunciarse al respecto y prefirió guardar silencio.

La ‘renuncia’ de Christian Cueva a la selección peruana

Tras la salida de Ricardo Gareca de la Bicolor, trascendió en los medios de comunicación un supuesta renuncia de Christian Cueva al combinado nacional. Si bien el habilidoso volante no se manifestó al respecto, su compañero André Carrillo salió al frente y enfatizó que esto no era cierto.