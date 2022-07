[En Vivo] Colombia vs. Argentina: ¿a qué hora y cómo ver la semifinal de la Copa América Femenina?

VER AQUÍ Colombia vs. Argentina EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 25 de julio, por las semifinales de la Copa América Femenina 2022. El compromiso entre cafeteras y albicelestes tendrá como escenario el estadio Alfonso López y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Colombia vs. Argentina: ficha del partido

Partido Colombia vs. Argentina ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 25 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú y Colombia) y 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Alfonso López ¿En qué canal? DirecTV Sports

Colombia vs. Argentina: la previa

Van por el sueño mundialista. Colombia y Argentina serán los primeros equipos que verán acción en las semifinales de la Copa América Femenina.

Las cafeteras llegan a este compromiso luego de ubicarse en el primer lugar del grupo A con puntaje perfecto. Por su parte, las dirigidas por Germán Portanova cerraron su pase a esta instancia tras un ajustado triunfo ante Venezuela en la última jornada del grupo B.

Cabe resaltar que el vencedor de este compromiso conseguirá un boleto directo al Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023 y se enfrentará en la final del certamen continental al ganador de la llave entre Brasil y Paraguay.

Colombia vs. Argentina: posibles alineaciones

Colombia: Catalina Pérez; Mónica Ramos, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Liana Salazar, Catalina Usme; Linda Caicedo, Leicy Santos y Mayra Ramírez.

Argentina: Vanina Correa; Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Daiana Farfán, Romina Núñez, Florencia Bonsegundo, Estefanía Banini; Yamila Rodríguez y Mariana Larroquette.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Argentina?

El enfrentamiento entre Colombia vs. Argentina por la Copa América Femenina 2022 se desarrollará en el Estadio Centenario de Armenia. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Colombia: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (martes 26).

¿En qué canal ver Colombia vs. Argentina?

Perú: DirecTV Sports+

Argentina: DirecTV Sports+

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

México: Sky Sports

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: TUDN.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Colombia vs. Argentina por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colombia vs. Argentina por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Colombia vs. Argentina?

El escenario de este compromiso será el estadio Alfonso López, ubicado en la ciudad colombiana de Bucaramanga. El recinto fue inaugurado el 12 de diciembre de 1941 y tiene capacidad para albergar a más de 28.000 espectadores.