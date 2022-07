Agustín Lozano habló sobre las opciones de DT para la selección peruana

Una de las más queridas etapas de la selección peruana llegó a su fin con la no renovación de Ricardo Gareca, por lo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) deberá encontrar a un nuevo entrenador que tome las riendas de la Blanquirroja.

Al respecto, Agustín Lozano, presidente del ente peruano, reveló si tuvo comunicación con alguno de estos candidatos mientras aún se estaba negociando con el ‘Tigre’ en Argentina: “Yo, particularmente, no he conversado absolutamente con algún técnico. Tampoco te voy a negar que me han llamado un sinnúmero de personas proponiéndome técnicos, pero yo no he hablado con alguien en absoluto”, declaró en entrevista para “Fútbol en América”.

Sobre las supuestas negociaciones de miembros de la FPF con otros entrenadores

En la conferencia de prensa de Juan Carlos Oblitas, el ‘Ciego’ dio a entender que integrantes de la FPF se habían reunido con otros entrenadores. Además, ante el presunto contacto entre Arturo Ríos, miembro de la Federación y presidente de Atlético Grau, con el argentino Hernán Crespo manifestó lo siguiente: “No lo sé y no está facultado para hacerlo”.

Lozano confirma que habló con DTs

Asimismo, también fue consultado sobre Marcela Bielsa: “He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días. No puedo decirte que con alguno he tenido una conversación muy amplia” , respondió Lozano.

Antes del entrenador, será elegido el director deportivo

El presidente de la FPF aseguró que antes de nombrar al sucesor de Ricardo Gareca en el banquillo blanquirrojo, primero se definirá el puesto de director deportivo general, cargo al que Oblitas puede acceder.

“El director general que nombremos deberá asesorarnos y decirnos cuál es el entrenador que el Perú hoy necesita. No hay plazo, pero cuanto más rápido será mucho mejor”, finalizó.