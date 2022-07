Xavi y Laporta presentan un nuevo Barza: los aciertos del club para intentar pelear en Europa

Con derrota en el Camp Nou ante el Villarreal, a 13 puntos del Real Madrid y sin títulos, el Barcelona terminó uno de sus peores años de la última década. Una situación limite que se generó por la debacle económica que vivió el club hasta la salida de Josep Maria Bartomeu y la deportiva, consumada con la no renovación de Lionel Messi.

La temporada 2022-2023 tendría que ser el punto de quiebre esperado por todos los culés que ya acumulan tres años sin ganar la Liga Santander y siete sin ganar la Champions League. Si bien la victoria por 1-0 ante el Madrid en el amistoso en Las Vegas es un buen presagio de lo que se viene, hay muchos factores que podrían ayudar al club catalán a retomar el prestigio internacional. A continuación, veamos los aciertos de la directiva azulgrana para este año deportivo.

Así fue el golazo de Raphinha ante el Madrid

Xavi, lider del proyecto

La actual presidencia de Joan Laporta tomó una decisión oportuna al cesar a Ronald Koeman tras los malos resultados obtenidos en el inicio de la temporada pasada. Si bien el neerlandés había ganado la Copa del Rey meses atrás, el equipo no conseguía los triunfos esperados y el rendimiento era cada vez peor. La escuadra blaugrana ya no tenía ese tan popular y a veces criticado ‘ADN Barza’.

Con la llegada de Xavi, el equipo recuperó su identidad y la frescura tan necesitada en la cancha. No obstante, al ser un técnico novato y no tener el plantel esperado, no consolido ese buen juego con títulos. Sin embargo, con los refuerzos que llegaron (y están por llegar) a pedido de él, las cosas aparentan mejorar pronto.

Xavi Hernández asumió la dirección tecnica del Barza en noviembre del 2021. Foto: EFE.

Refuerzos de primer nivel

Con la salida de Messi, Griezmann y Suárez, el cuadro blaugrana perdió un gran promedio de gol y calidad en el ataque . Además, ya atravesaban un serio problema en defensa, una situación que los tiene al margen de la Champions hace varios años. Los fichajes que trajo Koeman fueron ‘paliativos’ para el Barza. Es por ello que, para soñar con mejorar, la directiva debía dar algunos golpes en el mercado.

“Tenemos la suerte de que la mayoría quieren venir acá”, dijo Laporta hace unas semanas. Una afirmación que se ha visto reflejada con la llegada de Andreas Christensen y Frank Kessie en condición libre; la preferencia de Raphinha por el Barza, a pesar de que el Chelsea le ofrecía un mejor contrato; y el fichaje de Lewandowski, que es sin duda lo más sonado del presente mercado europeo.

Real Madrid vs. Barcelona se enfrentarom en Las Vegas en una nueva edición del clásico español. Foto: Twitter

Reestructuración económica

¿Cómo ha logrado el Barcelona formar un equipo de ensueño si hace menos de un año no podía fichar? Por las famosas palancas. Con el patrocinio de Spotify, la ventas de activos y derechos televisivos, el cuadro blaugrana ha logrado aligerar la deuda, ampliar su margen salariar y sumar dinero para fichar.

Esta situación podría tener repercusiones a futuro, ya que muchos de los contratos firmados son a varios años e incluso décadas. Es por ello que Laporta y compañía no solo deberán atraer a más sponsors, sino también dar salida a varios jugadores de la actual plantilla.