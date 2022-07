¿Dónde ver el partido Aldosivi vs. River Plate por la Liga Profesional de Argentina 2022?

Aldosivi vs. River Plate EN VIVO se enfrentan este domingo 24 de julio por la décima fecha de la Liga Profesional de Argentina 2022 a partir de la 1.30 p. m. (hora peruana) y 3.30 p. m. (hora argentina). El encuentro será en el estadio José María Minella y será televisado por ESPN Premium.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del fútbol argentino por internet en La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones, horarios, canales de TV, pronósticos y el minuto a minuto.

Aldosivi vs. River Plate: ficha del partido

Aldosivi vs. River Plate Liga Profesional Argentina 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de julio ¿A qué hora? 1.30 p. m. (hora peruana) y 3.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio José María Minella ¿Canal? ESPN

Por la fecha 10 de la Liga Profesional de Argentina, la localidad de Mar del Plata será testigo de un gran partido entre Aldosivi vs. River Plate.

El cuadro Millonario viene de ganar por la mínima diferencia a Gimnasia y marcha en la posición 13 con 12 puntos. Gallardo realizaría dos cambios para este cotejo. Ingresarían Jonatan Maidana por Emanuel Mammana y Enzo Pérez por Bruno Zuculini.

Por su parte, el cuadro del Tiburón buscará dar la sorpresa ante River. No ganan desde la sexta fecha del torneo argentino y tratarán de sumar tres puntos con el objetivo de salir del fondo de la tabla.

¿A qué hora juegan Aldosivi vs. River Plate?

Perú: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Aldosivi vs. River Plate en Argentina?

Para ver EN VIVO el Aldosivi vs. River Plate debes sintonizar la señal de ESPN Premium, canal que transmite los partidos del fútbol argentino.

Telecentro: canal 1000

Flow: canal 23, 24, 27, 102, 103, 104 y 105

DirecTV: canal 621, 622 y 623.

¿Cómo ver Aldosivi vs. River Plate EN VIVO?

En el resto de los países de Sudamérica, el Aldosivi vs. River Plate será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN 2.

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Aldosivi vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Aldosivi vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. De no poder ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones de Aldosivi vs. River Plate