[En Vivo] Ayacucho FC vs. César Vallejo: ¿a qué hora juegan por la Liga 1?

Ayacucho FC vs. César Vallejo EN VIVO se juega este viernes 22 de julio a las 3.00 p. m., por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de Cumaná y tendrá la transmisión de GolPerú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Ayacucho FC vs. César Vallejo: ficha del partido

Partido Ayacucho FC vs. César Vallejo Fecha Viernes 22 de julio Hora 3.00 p. m. Canal GolPerú Estadio Estadio Ciudad de Cumaná

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. César Vallejo?

En todo el territorio peruano, el duelo Ayacucho FC vs. César Vallejo empezará a las 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Ayacucho FC vs. César Vallejo?

Para la televisión peruana, el canal encargado de transmitir el Ayacucho FC vs. César Vallejo será Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros en esta Liga 1.

¿Dónde ver Ayacucho FC vs. César Vallejo por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Ayacucho FC vs. César Vallejo por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Ayacucho FC vs. César Vallejo: últimos partidos

Ayacucho FC vs. César Vallejo: posibles alineaciones

Ayacucho FC : Andy Vidal; Aldair Salazar, Minzun Quina, Jorge Toledo; David Dioses, Juan Morales, Francisco Duclos, Carlos Meza, Sebastián Gularte, Robert Ardiles; Nicolás Royón.

César Vallejo: Carlos Grados; Leandro Fleitas, Renzo Garces, Carlos Ascues; Jersson Vásquez, Frank Ysique, Ronald Quinteros, Carlos Cabellos; Beto Da Silva, Jairo Vélez, Yorleys Mena.

¿Dónde juegan Ayacucho FC vs. César Vallejo?

El escenario designado para ser sede de este encuentro es el Estadio Ciudad de Cumaná, ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y región de Ayacucho. El recinto deportivo fue inaugurado el 9 de diciembre de 1974 y tiene capacidad para 12.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1