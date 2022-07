¿Qué fue de Diego Umaña, el extécnico de Juan Aurich que le ganó la final 2011 a Alianza Lima?

Diego Umaña es parte importante de la historia institucional del Juan Aurich de Chiclayo, equipo grande del norte del país, considerado por algunos hinchas. El técnico colombiano llegó a inicios del 2011 para tomar las riendas del Ciclón y competir en el campeonato local, denominado en ese entonces como la Copa Movistar.

Antes de su llegada al cuadro norteño, el club tuvo un rendimiento irregular en el 2010. Tuvieron una aceptable participación en la Copa Libertadores (superaron fase previa, pero quedaron eliminados en fase de grupos) de la mano de otro colombiano: Luis Fernando Suárez. Sin embargo, los malos resultados apresuraron su salida y fue reemplazado por Juan Reynoso, quien solo se quedó en el cargo hasta finales de ese año.

Asimismo, Juan Aurich adquirió un gran poderío económico por esos tiempos debido a que su presidente era Edwin Oviedo, empresario que años después asumió el mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Por lo tanto, el objetivo del elenco chiclayano era pelear por el título nacional y, para ello, trajeron a Diego Umaña.

El conjunto chiclayano, con el estratega, fue uno de los más destacados del torneo del 2011, junto a Alianza Lima. Al final de aquella campaña, Juan Aurich logró remontar la final nacional a los blanquiazules. Si bien perdieron la ida en Chiclayo por 2-1, en Lima ganaron la vuelta por 1-0 con gol de Ysrael Zúñiga, y arruinaron la celebración de los íntimos en Matute.

Los equipos tuvieron que irse a un tercer cotejo definitorio, el cual se disputó en el Estadio Nacional. El choque terminó 0-0 y tuvo que definirse mediante los penales. La gran figura fue Diego Penny, quien atajó dos tiros desde los 12 pasos a los futbolistas Luis Trujillo y Óscar Vílchez.

Con esta victoria, Diego Umaña culminó un gran 2011 al darle al Juan Aurich lo que es, hasta ahora, su única estrella en el fútbol profesional al Ciclón. Sin embargo, para el 2012, el DT colombiano apenas se pudo mantener hasta mediados de año debido a que su equipo no obtenía buenos resultados en el torneo local.

¿Cuál es la situación actual de Diego Umaña?

Después de su salida del Juan Aurich, a mediados del 2012, Diego Umaña volvió a dirigir en su país para la temporada 2013 con el América de Cali, equipo en el que se mantuvo hasta diciembre.

Posteriormente, estuvo dos años sin club y, en el 2016, volvió al fútbol peruano para ser DT de Sport Huancayo, en el que estuvo hasta mayo de la campaña 2017. Después, sería fichado por el Águilas Doradas de Colombia hasta fines de esa misma temporada.

A partir de ese momento, no ha vuelto a asumir la dirección técnica de algún club. En el 2021, estuvo voceado para dirigir a Deportivo Cali, pero nunca se dio su llegada. Asimismo, en el 2022 estaba entre los candidatos para asumir el Sport Boys. No obstante, esto no sucedió.

Equipos a los que dirigió Diego Umaña