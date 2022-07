Erick Osores asegura que “no le interesa” que Paolo Guerrero no le haya pedido disculpas

Siguen en pie de guerra. Erick Osores fue abordado por las cámaras de “Magaly TV, la firme”, quienes no dudaron en consultarle sobre su pelea mediática con Paolo Guerrero luego de que el delantero lo acusara de mentir y difundir información falsa buscando difamarlo.

Es importante resaltar que el ‘Depredador’ negó la información que dieron Erick Osores y Gonzalo Núñez sobre una supuesta oferta de 96.000 dólares mensuales de parte de Alianza Lima y los acusó de recibir dinero por hablar mal de él.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Erick Osores y Gonzalo Núñez?

La polémica surgió cuando el goleador histórico de la selección peruana compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que negaba haber rechazado el supuesto ofrecimiento económico del cuadro blanquiazul.

“Solo le puedo decir al hincha blanquiazul que no se deje llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí. Yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño y para perjudicarme. Nunca han hablado cosas positivas. Es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera. Sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot)”, escribió Guerrero.

¿Qué respondieron Erick Osores y Gonzalo Núñez?

Los periodistas no se quedaron callados y salieron a defender su credibilidad y a asegurar que Guerrero “no podría comprobar lo que estaba asegurando”. “ (Paolo), tú metiste a la cárcel a Magaly Medina porque no pudo probar algo contra ti. Hoy Gonzalo y yo podríamos ir contra ti y tú estarías como Magaly, porque no podrías probar jamás que alguien nos puede pagar ”, declaró Osores en la edición del lunes 11 de julio del espacio “Erick y Gonzalo”.

¿Qué dijo Erick Osores respecto a que Paolo Guerrero no le haya pedido disculpas?