André Carrillo se pronunció sobre el posible retiro de Christian Cueva de la selección peruana

En las últimas horas se ha mencionado que Christian Cueva estaría evaluando renunciar a la selección peruana, tras la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Bicolor. El mismo entrenador argentino se pronunció al respecto tras finalizar su conferencia de prensa del último martes y, recientemente, también lo hizo André Carrillo.

La ‘Culebra’ se refirió sobre la posible salida de ‘Aladino’, con quien juega en la liga de Arabia Saudita. Si bien el exjugador de Benfica especificó que aún no habló con Christian Cueva, precisó que esta posibilidad es falsa pues “cualquier técnico o jugador” está por encima de la selección peruana.

“Sin hablar con Cueva, puedo casi confirmar que es totalmente falso. No creo que porque no continué Gareca los jugadores van a tomar la decisión de dar un paso al costado. Si lo hacen es porque no quieren venir más, quieren aprovechar el tiempo para estar libre, sienten que no suman a la selección. El país está delante de cualquier técnico o jugador” , declaró en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman.

Carrillo continuará en la selección peruana

Por otra parte, André Carrillo se refirió si continuaría en la selección peruana ante la partida del técnico Ricardo Gareca. Muy enfático, la ‘Culebra’ afirmó que seguirá acudiendo al llamado de la Bicolor y sueña con clasificar al próximo Mundial.