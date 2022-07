¡A Mister Chip le gusta esto! Alessandro Burlamaqui es nuevo refuerzo del equipo del estadístico

Alessandro Burlamaqui, centrocampista peruano de 20 años que era habitual convocado por las inferiores de la selección peruana, fue cedido por el Valencia CF de LaLiga Santander y que es dirigido por Gennaro Gattuso al CD Badajoz, equipo del cual es hincha el famoso periodista Mister Chip. El exjugador del Espanyol buscará tener mayores oportunidades y estará en el club blanquinegro por una temporada.

Así fue anunciado en las redes sociales del club, donde el equipo mostró mucha emoción de tener en sus filas al futbolista peruano. “¡Qué sí que es él! No es ninguna sorpresa pero aún así estamos felices de contaros que Alessandro Burlamaqui ya es jugador del CD Bajadoz” , expuso en Twitter.

Publicación del CD Badajoz. Foto: Twitter

Un futuro prometedor

El conjunto que disputa la Tercera División de España publicó en su página web un comunicado en el que elogió a Burlamaqui “Alessandro Burlamaqui es un mediocentro defensivo con un futuro prometedor. Llega del Valencia CF, con quien ya había iniciado la pretemporada en el primer equipo , a las órdenes de Gatusso. Formado en las categorías inferiores del Espanyol, Burlamaqui es internacional con su selección”, expone.

Burlamaqui sueña con jugar por Perú

En una entrevista para Infobae en abril, el mediocampista expresó su deseo de ser convocado por la Bicolor. “Siempre he dicho que para mí es un honor y un placer vestir la Blanquirroja. Debido al tema de la COVID-19, no me tocaría jugar el torneo sub-20, que para mí es una pena enorme, porque se me quedó la espina del torneo sub-17″, dijo Alessandro.