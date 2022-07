Erick Osores a Paolo Guerrero: “Alguien tiene que ayudarte a que no te vayas de boca tan fácil”

Algunos días después de la publicación que Paolo Guerrero realizó contra Erick Osores y Gonzalo Núñez para desmentir que Alianza Lima le haya ofrecido un sueldo de 96.000 dólares mensuales, ambos personajes le respondieron al ‘Depredador’. En su programa de YouTube, los periodistas deportivos rechazaron estar recibiendo pagos por criticar al futbolista, como este había sugerido.

“(Paolo), tú metiste a la cárcel a Magaly Medina porque no pudo probar algo contra ti. Hoy, Gonzalo y yo podríamos ir contra ti y tú estarías como Magaly, porque no podrías probar jamás que alguien nos puede pagar”, indicó Osores en la edición más reciente del espacio “Erick y Gonzalo”.

El también conductor de “Fútbol en América” le aconsejó al delantero tener más cuidado en este tipo de situaciones: “Entiendo que te has ‘calentado’, que estás al límite, pero alguien tiene que ayudarte a que no te vayas de boca tan fácil”. Núñez, por su parte, le exigió que se disculpe. “Mínimo que diga: ‘Me excedí en esas palabras y retiro eso’”, señaló.

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

La polémica entre ambos bandos surgió el último viernes 8 de julio, cuando el goleador histórico de la selección peruana compartió una historia en su cuenta de Instagram donde negaba haber rechazado el supuesto ofrecimiento económico del cuadro blanquiazul. En su descargo, arremetió contra los comunicadores.

“Solo le puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí. Yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño y para perjudicarme. Nunca han hablado cosas positivas. Es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot)”, escribió Guerrero.