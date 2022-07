En los últimos años, FBC Melgar se ha caracterizado por contratar extranjeros que marcan la diferencia. Un ejemplo de ello es Bernardo Cuesta, quien ya es su goleador histórico y la rompe en Copa Sudamericana. Muchos hinchas rojinegros recuerdan con nostalgia quién fue el gran socio del argentino durante sus primeros años en Arequipa. Se trata de Omar Fernández, volante colombiano que jugó en el ‘Dominó’ entre 2014 y 2017, años en los que la rompió, salió campeón y dejó una huella imborrable en la historia del club.

PUEDES VER: Las 4 figuras que están dando la hora en Melgar y son el futuro de la selección peruana

El mediocampista llegó a Melgar a mediados de 2014 procedente de Llaneros, de la segunda división de Colombia, y en sus primeros meses dio muestras de su calidad al marcar 4 goles en 15 partidos. Sin embargo, su explosión recién ocurrió al año siguiente, ya que fue una de las figuras del equipo campeón de Juan Máximo Reynoso al anotar 17 goles y brindar 13 asistencias. Además, participó directamente en 30 goles, motivo por el cual fue escogido como mejor extranjero del futbol peruano.

¿Qué pasó con la carrera de Omar Fernández?

Omar Fernández permaneció en el cuadro de Arequipa hasta 2017 y dejó al equipo tras disputar 150 partidos, marcar 44 goles y brindar 41 asistencias. Este gran rendimiento llamó la atención del Puebla de México, donde su exentrenador, Juan Reynoso, trabajaba como asistente técnico y recomendó su fichaje junto al de su compañero Anderson Santamaría.

Sus primeras temporadas en ‘La Franja’ fueron buenas, pero su momento de brillar llegó en 2019, cuando el ‘Cabezón’ regresó al club, esta vez como técnico principal. El entrenador peruano trajo consigo a Santiago Ormeño desde Real Garcilaso y los tres consiguieron que el equipo se convierta en una de las revelaciones del torneo mexicano, ya que clasificaron a la liguilla final en el Guardianes 2020.

Omar Fernández y Reynoso formaron una gran dupla en Puebla. Foto: Twitter difusión Goles y Cifras

Fernández se marchó del Puebla a mediados del año pasado, luego de disputar 111 partidos, marcar 6 goles y brindar 25 asistencias. El ‘Fideo’ continuó su carrera en el León, también de México, que lo fichó en combo junto a Santiago Ormeño. Cabe señalar que la prensa azteca rumoreó sobre su posible pase al Cruz Azul, club al que fue Juan Reynoso.

“No he tenido llamadas con Reynoso. Tenemos una buena amistad por todos los años que hemos vivido juntos, pero nunca hubo negociaciones de querer llevarme por las espaldas ni por las malas. No es ese tipo de personas”, explicó Fernández a Fox Sports México.

Lo último que se sabe de él es que luego de una temporada en León, en la que jugó 38 partidos, marcó tres tantos y cedió dos asistencias, retornó al Puebla, con el que debutó el pasado sábado 2 de julio en la victoria 4-2 sobre Mazatlán.

¿Cómo se conocieron Omar Fernández y Juan Reynoso?

La amistad de Omar Fernández con Juan Reynoso va más allá de su paso por FBC Melgar. Ambos se conocieron en 2013, cuando el exjugador de Universitario fue el entrenador del Cruz Azul Hidalgo, equipo juvenil del Cruz Azul, y se fijó en un Fernández de solo 20 años. El colombiano reveló en esa época que el ‘Cabezón’ lo salvó de retirarse del futbol profesional: