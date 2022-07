Jean Deza habló sobre su retiro y usó frase de Maradona: “Me equivoqué y pagué”

Jean Deza rompió su silencio y habló de la decisión que tomó a fines del 2021 sobre retirarse del fútbol profesional. El hábil deportista, en varias oportunidades, estuvo involucrado en temas extradeportivos y en casos de indisciplina.

Su alejamiento de las canchas sorprendió a propios y extraños. Sin embargo, semanas después, anunció su regreso a las canchas. Actualmente, el mediocampista juega en el ADT de Tarma de la Liga 1 2022.

En declaraciones para Willax TV, Jean Deza contó detalles y los motivos que lo llevaron a decirle adiós al fútbol en noviembre del 2021.

“La decisión de mi retiro pasó por el tema humano, quería estar tranquilo y olvidarme de todas las cosas. Tengo que hacer mea culpa. Me equivoqué y pagué. Quería estar tranquilo. Fue una decisión que tomé con mi pareja y mi familia porque no me sentía bien”, dijo el futbolista al emplear una famosa frase de Diego Armando Maradona.

“Escuchaba por todos lados malos comentarios, pero de los que yo mismo era responsable. Me sentí atacado y asustado por la situación que vivía. No fue fácil. Pero pude regresar porque hablé con mi novia, me apoyó mucho y me dijo: ‘Todavía tienes talento’”.

Mira las declaraciones de Jean Deza

¿Cómo le va a Jean Deza en el 2022?

Durante la actual campaña del 2022, Jean Deza ha participado en un total de cinco partidos con la camiseta de ADT. El atacante lleva dos goles en su cuenta personal.

Antes de pasar a las filas del cuadro de Tarma, jugó para Carlos Stein en la temporada 2021.