Martín Liberman afirma que continuidad de Ricardo Gareca en Perú es “difícil” y apunta a Beccacece

En las últimas horas, el nombre del técnico Ricardo Gareca ha vuelto a ser noticia, luego que el periodista argentino Martín Liberman anunciara en un programa concurso de su país que el ciclo del ‘Tigre’ en la selección peruana habría llegado a su fin. Tras causar revuelo con sus declaraciones, el comunicador decidió aclarar el tema.

A través de sus redes sociales, el polémico periodista afirmó que ve “difícil” la continuidad del ‘Flaco’ Gareca y señaló que la dirigencia de la Bicolor estaría optando por su colega y compatriota Sebastián Beccacece.

“Aclaro que para mí, Gareca es único e insustituible. Técnicamente no es más el DT de Perú ya que su contrato esta vencido. Ojalá decida quedarse, aunque lo veo difícil. La mejor opción sería Sampaoli aunque la dirigencia piensa en su ex colaborador Beccacece. No tengo más para decir”, escribió en su cuenta de Twitter.

Publicación de Martín Liberman sobre Ricardo Gareca. Foto: captura Twitter

De confirmarse esta información, Ricardo Gareca dejaría el cargo tras siete años al mando de la selección peruana. El técnico argentino consiguió diversos logros con la Bicolor, desde clasificar a un Mundial después de 36 años hasta llevarnos a un final de Copa América tras 44 años de ausencias.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana?

La selección peruana volverá a jugar en el mes de septiembre ante México en un partido amistoso internacional en los Estados Unidos. Este cotejo está programado para el 24 de este mes en el Rose Bowl.