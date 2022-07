La vez que Natalia Málaga separó a Rosa Valiente de la selección por “indisciplinas”

Fue considerada como una de las grandes promesas de nuestro vóley, pero se descarriló en un momento de su carrera debido a los elogios y llegó a ser tildada de “indisciplinada” y separada de la misma selección por parte de Natalia Málaga. No obstante, logró recuperarse de esto, levantarse de las cenizas y salió adelante a pesar de que se haya alejado de la Bicolor. ¿De quién estamos hablando? Rosa Valiente.

La voleibolista de 26 años, que llegó a pertenecer al laureado grupo de las ‘matadorcitas’, marcó historia en este deporte nacional al consagrarse con la medalla de oro en el Sudamericano de Menores del 2012, algo que no se conseguía desde hace 32 años. Pero así como le llovieron elogios y múltiples comentarios positivos por su juego, también fue víctima de acoso cibernético.

¿Qué ocurrió entre Rosa Valiente y Natalia Málaga?

Dos años después de conseguir la medalla de oro en el sudamericano, las cosas entre Rosa Valiente y Natalia Málaga no andaban muy bien, pues la entrenadora de la selección peruana decidió separarla por “constantes indisciplinas” ante la sorpresa de miles de personas, quienes no daban crédito de una decisión tan drástica como esa.

La popular ‘Mala Mala’ aseguró en su cuenta de Facebook que la deportista había sido excluida por “indisciplina, por mentirme, por no cuidarse (se encuentra subida de peso), por inasistencia, ni se cuida de la lesión”. La estratega aseveró que Valiente no asistía a los entrenamientos de la Bicolor porque su abuela se encontraba mal de salud.

“Rosa Valiente está separada por indisciplina, por mentirme, por no cuidarse, está recontra subida de peso, por inasistencia, ni se cuida la lesión por todo y ya me cansó. En pocas palabras, es una fresca que cree que merece todo. Está equivocada, las cosas uno se las gana. Cree que, con lo poco que ha hecho, ella merece todo conmigo, no es así”, expresó la DT, quien más adelante se enteraría de la verdad: Rosa estaba embarazada.

En la previa del Grand Prix 2014 y al enterarse de la verdad, Málaga confesó que no le guardaba ningún resentimiento, pero sí pena porque “no supo aprovecharme y no fue sincera conmigo”. De igual manera, señaló que ella recién le contó todo cuando se enteró de que no iba a seguir más en el equipo. “No será fácil, se lo tiene que ganar, y ahora más que tendrá un hijo”, expresó por una posible vuelta de Valiente a la selección.

Rosa Valiente fue separada de la selección nacional por Natalia Málaga. Foto: difusión

El duro momento de Rosa Valiente

Una vez que se enteró de su separación, Rosa Valiente no la pasó nada bien, pues fue acosada y criticada en las redes sociales, hasta el punto en el que estuvo en riesgo su embarazo.

En entrevista con “Día D”, la deportista contó los difíciles días que le tocó vivir hasta el día del nacimiento de pequeño Liam, quien tuvo una taquicardia, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

Valiente se dirigió a Málaga

A los 18 años y ya como madre, Rosa Valiente se quebró en vivo y perdió perdón no solo a sus seguidores, sino también a Natalia Málaga.

“Me ha pasado esto porque no escuché a mi madre. Ella tuvo toda la razón del mundo. Lo que me pasa es por no hacerle caso. Eso no significa que mi bebé sea un error. Esta criatura es lo mejor que me ha pasado en la vida. Agradezco a todos por su apoyo, pero en especial a mi madre porque es la única que ha estado conmigo en las buenas y malas y por ser la única en entenderme”, dijo entre lágrimas en el programa “Fábrica de sueños”.

Rosa Valiente participó del programa Fábrica de sueños. Foto: ATV

En la actualidad, Rosa Valiente dejó de ser convocada para la selección mayor de vóley, pero se encuentra disputando la Liga Nacional Superior de Vóley con Deportivo Alianza.