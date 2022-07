[EN VIVO] Boca Juniors vs. Banfield: hora y canal del partido por la Superliga Argentina 2022

VER Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO y DIRECTO por la sexta jornada de la Superliga Argentina 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina), y se disputará en el Estadio La Bombonera. Además, contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Así también podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Banfield: previa

Boca Juniors llega motivado a este partido luego de igualar sin goles ante Corinthians en Brasil por la Copa Libertados. En el torneo local, los dirigidos por Sebastián Battaglia marchan cuartos (9 pts.) y no quieren perder el paso al líder Newell’s, que le saca 4 unidades, por lo que buscarán el triunfo.

Sin embargo, Banfield no se la pondrá fácil, ya que en caso gane superaría a los xeneizes en la tabla de posiciones y se metería en la pelea. Un empate tampoco le caería mal al taladro, pues le sigue los pasos al equipo de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Boca Juniors vs. Banfield: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Banfield ¿Cuándo juegan? Viernes 1 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Banfield: historial

Boca Juniors vs. Banfield: posibles alineaciones

Boca Juniors: Javier García; Advíncula, Aranda, Ávila, Sández; Medina, Campuzano, Ramírez; Molinas; Langoni y Luis Vázquez.

Banfield: Enrique Bologna; Coronel, Gissi, Maciel, Abecasis, González, Romero, Domingo, Urzi, Galoppo y Enrique.

¿A qué hora ver Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO?

Boca Juniors vs. Banfield se verán las caras por la Superliga Argentina en las instalaciones de La Bombonera desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO?

Para ver el Boca Juniors vs. Unión Santa Fe EN VIVO, debes sintonizar el canal de ESPN. Asimismo, el encuentro del fútbol argentino estará en la plataforma streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Banfield ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.