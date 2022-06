Mes del Orgullo: conoce a 5 futbolistas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+

El fútbol es considerado un espacio de naturaleza machista, por lo que salir del clóset resulta ser un evento llamativo y valiente. De hecho, son pocos los jugadores que han expresado su orientación sexual de manera pública.

Incluso, con el Mundial Qatar, la comunidad LGTBIQ+ de este deporte corre peligro, pues en el país existen leyes que la prohíben. Por esta razón, en el mes del Orgullo te comentamos sobre los futbolistas que han gritado su orientación sexual.

1. Josh Cavallo

El mediocampista de Adelaide United de la liga australiana, Josh Cavallo, se declaró abiertamente homosexual en un video al respecto en el 2021. “Soy futbolista y soy gay”, dijo en el inicio de su confesión pública.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, mencionó.

Cavallo, el primer futbolista de la liga australiana que decide hablar de su orientación sexual mientras está en actividad. Foto: Twitter Josh Cavallo

2. Thomas Hitzlsperger

Thomas Hitzlsperger es un exfutbolista alemán que perteneció a la selección de su país entre 2004 y 2010, y con la cual disputó un total de 52 encuentros. Además, fue capitán de los equipos Wolfsburgo y Lazio.

“Hablo de mi homosexualidad porque quiero impulsar la discusión sobre este tema en el deporte profesional”, dijo para un diario alemán.

Thomas Hitzlsperger. Foto: AP

3. Anton Hysén

El futbolista sueco Anton Hysén, que pertenece al Utsiktens BK de la tercera liga sueca, se declaró abiertamente homosexual en el 2011 y hasta el momento sigue luchando por los derechos de la comunidad LGTB en todo el mundo.

Anton Hysén. Foto: Instagram Anton Hysén

4. Liam Davis

Liam Davis es un futbolista inglés que jugó para el club Torquay United de la Liga Nacional (quinta categoría del fútbol inglés). Se declaró abiertamente homosexual en el 2017 al liderar una campaña contra la homofobia cuando militaba en Cleethorpes Town de la Northern Premier League One North.

Liam Davis. Foto: Glaad

5. Justin Fashanu

Justin Fashanu fue el primer futbolista en declararse homosexual en 1990, pero en ese tiempo fue blanco de críticas y burlas. Luego de dos años de salida del clóset, fue acusado de agresión sexual a un adolescente, la cual nunca pudo ser probada, pero el jugador, a pesar de reiterar su inocencia, terminó quitándose la vida.