Adriana Lúcar sobre encuentro con Gianluca Lapadula: “Lo que todos quieren lo tengo yo”

Gianluca Lapadula puede ser considerado a día de hoy como el jugador más querido de la selección peruana, pese a no lograr el tan ansiado boleto al Mundial Qatar 2022. Muchos hinchas deben ansiar poder sacarse una foto con el ‘Bambino de los Andes’ y esto lo sabe muy bien la goleadora Adriana Lúcar, quien a través de sus redes sociales dejó un video para la posteridad.

La futbolista de Alianza Lima se encontraba en una sesión de fotos para una reconocida marca deportiva junto a Lapadula y aprovechó el momento para subir una divertida historia a su Instagram donde realizó una pequeña broma que generó la risa de todos los presentes.

“Aquí casual tomándome fotos con...”, dijo la jugadora de 30 años, para posteriormente añadir: “Lo que todos quieren lo tengo yo”. Ante esto ‘Lapagol’ solo atinó a decir: “Con la goleadora”.

¿Cómo quedó el último partido de Alianza Lima femenino?

Las íntimas volvieron a sumar una nueva victoria y aplastaron 11-0 a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) la jornada pasada de la Liga Femenina; Adriana Lúcar fue la figura del encuentro tras anotar cuatro goles. Con este resultado, Alianza Lima continúa invicto en el campeonato y es el flamante líder con 28 puntos, seguido de Carlos Mannucci (27) y Universitario de Deportes (27).

¿Por qué no fue convocada a la selección peruana?

El entrenador de la selección peruana femenina, Conrad Flores, fue consultado por la sorpresiva no convocatoria de Lúcar a la Bicolor para la Copa América Femenina 2022. “Como técnico tengo claro que aquí, en el medio local, es de las mejores delanteras (Adriana Lúcar) que tenemos. Sería loco no querer contar con ella en la selección. He conversado con ella una vez que asumí como entrenador. En enero conversamos y me expuso sus temas”, dijo en rueda de prensa.