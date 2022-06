¿A qué hora juega UTC vs. Carlos Mannucci por la Liga 1 2022?

UTC vs. Carlos Mannucci EN VIVO se enfrentan este viernes 24 por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Héroes de San Ramón. El encuentro será televisado por GolPerú.

Para que no pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del fútbol peruano por internet en la web de La República Deportes.

UTC vs. Carlos Mannucci: ficha del partido

UTC vs. Carlos Mannucci Liga 1 2022-fecha 18 ¿Cuándo juegan? Viernes 24 de junio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón ¿Canal? GolPerú

UTC y Carlos Mannucci darán inicio a la penúltima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Las escuadras de Cajamarca y Trujillo se enfrentarán en un duelo vital pensando en la tabla acumulada y también con el objetivo de alejarse de los últimos lugares de la tabla.

El Gavilán del Norte viene con dos triunfos consecutivos en el torneo peruano y espera sumar una nueva victoria ante su gente. En tanto, los carlistas vienen de empatar por 0-0 ante Alianza Atlético.

¿A qué hora juega UTC vs. Carlos Mannucci?

El partido entre UTC vs. Carlos Mannucci comenzará a las 3.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 18 del Apertura de la Liga 1 2022.

¿Qué canal transmite UTC vs. Carlos Mannucci?

La señal encargada de televisar el encuentro UTC vs. Carlos Mannucci será GolPerú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es GolPerú?

Si no quieres perderte el choque UTC vs. Carlos Mannucci, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir UTC vs. Carlos Mannucci ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de UTC vs. Carlos Mannucci por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.