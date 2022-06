Raúl Fernández sobre ‘trampa’ de arquero de Australia: “Eso es desleal. No hay fair play”

La selección peruana cayó por penales ante Australia por el repechaje y no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022. En ese duelo, el arquero Andrew Redmayne fue la gran figura de los socceroos, al atajarle el último disparo desde los doce pasos a Alex Valera y darle el boleto a su país a la próxima cita mundialista.

Posteriormente, se revelaron unas imágenes en las que se aprecia al guardameta del conjunto oceánico tirando los apuntes de Pedro Gallese, lo que generó la indignación de los hinchas y la prensa nacional.

Ante ello, Raúl Fernández, portero de Atlético Grau de Piura, salió criticar a Redmayne y señaló que su actitud fue antideportiva. “Eso es desleal. No hay fair play. Me parece de mala onda. Yo creo que Pedro no se dio cuenta, sino se ponía bravo. Yo, olvídate, le jalaba la barba. Hubieran pasado cosas peores. De repente algo más fuerte y que podía cortar los penales” , declaró durante una entrevista para Willax TV.

PUEDES VER: Los 3 futbolistas que podrían reforzar a Alianza Lima para pelear por el título nacional

Carlos Zambrano también criticó al arquero de Australia

Hace algunos días, Carlos Zambrano se refirió a la polémica acción de Andrew Redmayne, el arquero de Australia. “A mí no me parece lo correcto, pero en el fútbol se vale de todo. Para ganar se vale de todo. No pongo excusas, para nada, a mí no me gustó lo que hizo, pero para ganar uno haría de todo”, señaló para América Televisión.