Carlos Zambrano critica al portero de Australia por botar los apuntes de Pedro Gallese

La derrota de la selección peruana a manos de Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022 tuvo como prinicipal protagonista al portero Andrew Redmayne. El guardavalla ingresó en la agonía del juego y con una especie de ‘baile’ logró desconcentrar a los jugadores de la Bicolor durante la tanda de penales.

Luego de consumarse la eliminación de los dirigidos por Ricardo Gareca, Movistar Deportes publicó unas imágenes en las que se observa al histriónico arquero tirando los apuntes de Pedro Gallese. Al respecto, Carlos Zambrano se mostró muy fastidiado con la actitud del futbolista oceánico.

“A mí no me parece lo correcto, pero en el fútbol se vale de todo. Para ganar se vale de todo. No pongo excusas, para nada, a mí no me gustó lo que hizo, pero para ganar uno haría de todo”, manifestó en diálogo con América en su llegada a Lima.

A diferencia de su compañero Luis Advíncula, el ‘Kaiser’ sí decidió tomar los días de descanso que le ofreció Boca Juniors y la próxima semana se reincorporará a los trabajos del conjunto xeneize.

Cabe resaltar que la caída del combinado nacional en la repesca le negó al central de 32 años la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo. Pese a ser considerado en la Blanquirroja desde el 2008, el ‘Tigre’ no lo tuvo en cuenta para el proceso clasificatorio a Rusia 2018.

Así le tiró los apuntes Redmayne a Gallese durante los penales