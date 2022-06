Jorge Luis Pinto arremete contra Néstor Lorenzo: “No tiene estatus para dirigir a Colombia”

Hace algunos días, Néstor Lorenzo fue presentado oficialmente como técnico de la selección colombiana durante una conferencia de prensa. A pesar de su nombramiento, el argentino seguirá al mando del FBC Melgar hasta que culmine el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson, en el que el equipo es líder con 34 puntos.

La designación del exasistente de José Pekerman ha generado algunas críticas en el país cafetero. Uno de los que se mostró en contra de esta decisión fue Jorge Luis Pinto, quien dirigió a Alianza Lima y a Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014.

“Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir a la selección colombiana” , declaró en una entrevista para Fútbol Red.

Además, el colombiano indicó que haber trabajado con Pekerman no es mérito suficiente para asumir este cargo. “Los asistentes que tuvo Pékerman que dirigieron en Colombia no funcionaron como entrenadores. Pablo Garabello fue un desastre en Cúcuta; y Patricio Camps, en Santa Fe, fue otro desastre”.

Finalmente, cuestionó su poca experiencia como DT. “En Colombia, sin contar los mundialistas, hay técnicos para dirigir que son muy superiores. Lorenzo no ha dirigido casi. Ojala haga las cosas bien, pero yo no creo”, manifestó.

“No sé si el señor Lorenzo sepa trabajar. La verdad, jamás lo he visto. Pero los méritos para llegar a un estatus de selección, en este momento en el mundo, no los tiene”, concluyó.