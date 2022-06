DT de la U. de Chile niega que portero de Ecuador quiera abandonar el club por hostigamiento

Distintas versiones. Luego de que Hernán Galindez, portero de la selección ecuatoriana, mostrara su postura a favor de Byron Castillo, su representante manifestó que el futbolista era víctima de acoso por parte de los hinchas chilenos y que tendría la intención de abandonar su club.

En la misma línea, el diario La Tercera comentó que “se encuentra incómodo con la situación que está viviendo en el país sureño y que su esposa le comunicó que no quiere continuar viviendo en Santiago por los constantes hostigamientos que viene recibiendo en las redes sociales”.

Sin embargo, el último en pronunciarse al respecto fue el entrenador de la Universidad Católica, Diego López. Si bien el técnico uruguayo reconoció que el manager del futbolista se encuentra conversando con la institución, negó que su intención sea alejarse a los Azules.

El segundo portero de Ecuador ya había mostrado su posición sobre el caso de Castillo. Foto: EFE

“Nunca me lo ha comunicado, al club tampoco. Si él me lo hubiese dicho, lo podría decir. Pero no he hablado nada de eso. Es un jugador más que tenemos”, manifestó el estratega en conferencia de prensa.

Asimismo, remarcó que durante las prácticas tampoco le comentó algo relacionado con su continuidad. “No es que no me interese, pero son cosas extra futbolísticas y vengo a hablar del partido. Prefiero hablar del grupo. Si hay otras preguntas por Galíndez: nunca me dijo que quiere salir del club. Hemos hablado, ha entrenado normal y ha estado entrenando a la par de sus compañeros”, precisó.