Esta tarde, Perú vs. Australia definirán su cupo al Mundial Qatar 2022 en el partido de repechaje. Lo hecho hasta ahora por el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, ha sido destacado por los hinchas nacionales, quienes le han expresado su apoyo y cariño en más de una oportunidad. Esto lo ha percibido una de las personas más importantes para el estratega argentino.

Gladys Hartintegui, esposa del ‘Tigre’, llegó hasta Qatar para alentar al entrenador de 64 años y a sus dirigidos. Previo al decisivo partido, Hartintegui expresó su deseo de que el DT argentino continúe al mando de la Blanquirroja; sin embargo, precisó que la última palabra la tienen él y su comando técnico.

“Sí, es un trabajo muy lindo y él es el que tiene que decidir, y su comando técnico, yo no puedo decidir por él (...) Sí me gustaría (que se quede), por su puesto, ahora me mata”, contó la esposa del exjugador entre risas a las cámaras de América Deportes.

Mira las declaraciones de la esposa de Ricardo Gareca

Gladys Hartintegui resaltó el apoyo que le ha dado la hinchada nacional al padre de sus hijos y también la pasión hacia la selección peruana, tras viajar desde diferentes partes del mundo para presenciar el repechaje Qatar 2022.

“Es una felicidad. Desde que llegó fue todo muy hermoso y creciendo. La gente es muy cálida, son hermosos. Es increíble la cantidad de personas que vienen, que nos siguen, que sigue a la selección. Dios quiera que puedan venir muchos más para el partido, para alentar”, sostuvo.

Perú vs. Australia: hora y fecha

El repechaje entre Perú vs. Australia está programado para diputarse desde la 1.00 p. m. (hora peruana) de este lunes 13 de junio, en el estadio Ahmad bin Ali (Rayán). Será el segundo enfrentamiento que ambos equipos sostengan en su historia.