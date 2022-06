Luis ‘Cuto’ Guadalupe y su dura confesión: “Muchos me daban por muerto”

Luis Guadalupe ha ganado gran notoriedad en los últimos años. El exfutbolista de Universitario de Deportes es muy querido por una gran cantidad de aficionados nacionales debido a su carisma. Además, es muy recordado por su frase “La fe es lo más lindo de la vida”, la cual dijo tras ganar el título nacional del 2011 con Juan Aurich.

Luis Guadalupe integró Juan Aurich el 2011, año que obtuvo el título. | Foto: Andina

El ‘Cuto’ brindó una entrevista para el canal de YouTube de Jesús Alzamora y reveló detalles de un duro episodio que le tocó afrontar hace algún tiempo, en el que su vida estuvo en riesgo.

“ Fue muy duro lo que me pasó. Mucha gente ya me estaba dando por muerto. Tú sabes cuando vas a la selva, a la hora de comer, hay un parásito que se te puede alojar en cualquier parte del estómago. Este parásito tenía como tres o cuatro años dentro de mi hígado. Yo comencé a sentir las molestias, que no podía caminar, no podía respirar y sentía como me estuvieran taladrando el hígado”, manifestó en el programa La Banca.

“Me daban antibióticos, pero no me bajaba la fiebre. Hasta que me vio un especialista, me hicieron una resonancia y vieron una mancha negra en el hígado. La pasé mal. El doctor me dijo: ‘Con lo que tú tienes, mucha gente se ha muerto’. Yo quería viajar a un evento en Tacna, quería que me den una pastilla para poder cumplir con ese evento. Si yo me subía a ese avión, me quedaba ahí” , agregó.

Finalmente, el exzaguero de la selección peruana reflexionó sobre esta situación y mandó un mensaje para sus seguidores. “Uno tiene que captar el mensaje. Uno tiene que disfrutar la vida, haciendo el bien. A veces la gente se toma las cosas de una forma negativa. Hay mucha gente que tiene su corazón negro. Un día estas y mañana no estás”, sostuvo.