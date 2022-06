Alianza Lima vs. Universitario: fecha, canal y hora por el Torneo Promoción y Reservas 2022

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO? Luego de más de 2 años de ausencia, volvió el Torneo Promoción y Reservas 2022 y este viernes 10 de junio se llevará a cabo el clásico de menores desde las 11.00 a. m. (hora peruana). El partidazo, que se jugará en el Club AELU y contará con transmisión de Alianza Play. Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Duelo de invictos. Tanto Alianza Lima como Universitario debutaron con un triunfo en la primera fecha por el Grupo B , donde están emparejados con Sporting Cristal, Sport Boys, Deportivo Municipal, San Martín, Academia Cantolao y Deportivo Coopsol.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Universitario ¿Cuándo juegan? Viernes 10 de junio ¿Dónde? Club AELU ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿En qué canal? Alianza Play

En la previa del clásico de menores, el entrenador Kenji Aparicio reveló sentirse “tranquilo” porque en el debut mostraron “rendimientos destacados” pese a las condiciones del campo.

“Veo bien a los chicos, motivados y enfocados. Siempre el clásico es un partido especial, bonito, todos tienen ganas de jugarlo”, añadió el DT de Alianza Lima.

Cabe resaltar que los íntimos compiten en el Torneo Promoción y Reservas 2022 con futbolistas integrados por las categorías 2004 y 2005.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario de Deportes?

El clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por el Torneo Promoción y Reservas 2022 se llevará a cabo este viernes 10 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universitario de Deportes?

La transmisión del cotejo entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes estará a cargo de Alianza Play, la plataforma de streaming del club blanquiazul que le da diversos beneficios a todos los hinchas íntimos.

¿Cuánto cuesta Alianza Play?

La plataforma de streaming Alianza Play tiene un costo de 149,90 soles y está disponible en la página de Joinnus.

El clásico del Torneo de Promoción y Reservas será transmitido por el app blanquiazul. Foto: Alianza Play

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Universitario de Deportes ONLINE GRATIS?

Si es que no puedes acceder a Alianza Play para seguir el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, no te preocupes, pues encontrarás toda la información en la web de La República Deportes.

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs. Universitario de Deportes?

El clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se llevará a cabo en el Club AELU, ubicado en el distrito de Pueblo Libre.