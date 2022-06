Portugal vs. República Checa: ¿a qué hora juega y dónde ver en vivo este partido por la UEFA Nations League?

Conoce cómo ver Portugal vs. República Checa EN VIVO este jueves 9 de junio por la tercera jornada de la UEFA Nations League 2022-2023. El cotejo iniciará la 1.45 p. m. (hora peruana) y será transmitido desde el estadio José Alvalade de la ciudad de Lisboa. Podrás disfrutar de la transmisión del encuentro a través de la señal de Star Plus y del minuto a minuto gracias a La República Deportes.

Ambas escuadras lideran el Grupo A. No obstante, la delegación capitaneada por Cristiano Ronaldo se ubica en primer lugar por diferencia de gol y buscará asegurar el liderato de la tabla ante una combativa República Checa, que no conoce la derrota en lo que va del torneo.

Portugal vs. República Checa: ficha del partido

Partido Portugal vs República Checa ¿Cuándo juegan? Jueves, 9 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿A qué hora? Estadio José Alvalade ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Portugal vs. República Checa?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Historial de Portugal vs. Polonia

República Checa 0-1 Portugal | 21.06.2012 | Eurocopa

República Checa 1-3 Portugal | 11.06.2008 | Eurocopa

República Checa 1-0 Portugal | 23.06.1996 | Eurocopa.

Portugal vs República Checa se enfrentarán por primera vez desde 2012. Foto: Nations League

¿Dónde ver Portugal vs. República Checa?

La señal encargada de emitir el encuentro entre Portugal vs. República Checa será ESPN y Star Plus, cadena internacional que cuenta con los derechos de transmisión de las principales competencias del mundo.

¿Cómo ver Portugal vs. República Checa ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Portugal vs. República Checa por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Portugal vs. República Checa?

Para acceder a Star Plus para ver el Portugal vs. República Checa, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Portugal vs. República Checa?

Portugal vs. República Checa por la UEFA Nations League tendrá lugar en el estadio José Alvalade de la ciudad de Lisboa, Portugal.