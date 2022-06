[En Vivo] River Plate vs. Defensa y Justicia HOY: sigue el partido por la Superliga Argentina

Mira AQUÍ River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 5 de junio, desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) por la primera jornada de la Superliga Argentina 2022. El compromiso se disputará en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

River Plate vs. Defensa y Justicia: ficha del partido

Partido River Plate vs. Defensa y Justicia ¿Cuándo juegan? Domingo 5 de junino ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿En dónde juegan? Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

River Plate vs. Defensa y Justicia: la previa

Van por su revancha. River Plate registró una gran primera parte de la Copa de la Liga; sin embargo, sufrió una temprana eliminación ante Tigre en los playoffs y no logró revalidar el título que consiguió en la temporada 2021.

Los Millonarios buscarán empezar de la mejor manera el segundo torneo del año; sin embargo, en su primera presentación tendrán que medirse ante Defensa y Justicia.

PUEDES VER: Vinícius Júnior y Richarlison casi se van a los golpes y Dani Alves con Neymar tuvieron que separarlos

Una de las variantes obligatorias en el esquema de Marcelo Gallardo gira en torno al ‘9′. Julián Álvarez, goleador del equipo, se encuentra con la selección argentina en Europa. Por tanto, el Muñeco tendrá que utilizar a alguno de los suplentes: Braian Romero y Matías Suárez

¿A qué hora juega River Plate vs. Defensa y Justicia?

El duelo entre River Plate vs. Defensa y Justicia se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). Asimismo, el horario puede variar dependiendo de tu ubicación.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT)

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido River Plate vs. Defensa y Justicia?

El River Plate vs. Defensa y Justicia podrás verlo EN VIVO a través de la señal de ESPN, que se encargará de transmitir el encuentro en todo el territorio argentino.

Perú: ESPN, Star+, ViX

Argentina: Star+, ESPN Premium, ViX

Bolivia: Star+, ViX

Chile: ESPN Chile, ViX, Star+

Colombia: ESPN, ViX, Star+

Costa Rica: ViX

Ecuador: ESPN, ViX, Star+

México: ViX, Fanatiz Mexico

Paraguay: ViX, Star+

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional, ViX

Uruguay: ESPN, Star+, ViX

Venezuela: ESPN, Star+, ViX.

¿Cómo ver el River Plate vs. Defensa y Justicia vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Defensa y Justicia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones

River Plate: Esequiel Centurión, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Braian Romero y Esequiel Barco.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Alexis Soto, Nicolás Tripichio, Kevin Facundo Gutiérrez, Gabriel Hachen, Francisco Pizzini, Carlos Rotondi, Walter Bou y Miguel Merentiel.

¿Dónde se jugará el partido River Plate vs. Defensa y Justicia?

El duelo entre River Plate vs. Defensa y Justicia tendrá como escenario el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello en Buenos Aires. Dicho reciento fue inaugurado el 26 de febrero de 1978 y cuenta con una capacidad para albergar a más de 10.500 espectadores.