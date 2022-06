El ‘Rey’ continúa con vida

El día de su trigésimo sexto cumpleaños, Rafael Nadal salió al patio de su casa a jugar con un colega once años menor. Eso fue realmente lo de menos, pues Alexander Zverev, ‘Sascha’ para los amigos, nos deleitó junto al español con lo mejor de su tenis. Desgaste físico y movimientos que pusieron al público de pie en un duelo que culminó de la forma menos pensada, injusta para muchos.

Rafa salió con todo en busca de llegar a su decimocuarta final en Roland Garros, pero Zverev fue un rival complicado que puso en apuros en más de una ocasión al manacorí. Sin embargo, el tenista español perseguía su título 22 de Grand Slam en París y nada lo detuvo, ni las molestias de las que confesó es presa previo a cada cotejo y que aseguró contará tras su retiro, ese que parece cada vez más cerca.

‘Sascha’ jugó un nivel altísimo. Le rompió 4 veces el servicio a ‘Rafa’ en un mismo set, propio de una batalla épica en semifinales que todos disfrutábamos. Nadal había conseguido el primer set por 7-6 y el alemán tenía todo listo para disputar el tie-break del segundo set del encuentro cuando tras llegar a un tiro se dobló de manera grave su tobillo derecho. El impacto fue tal que el jugador terminó entre lágrimas antes de dejar la cancha en silla de ruedas.

Dolor. Zverev se dobla el tobillo y se retiró del GS en muletas. Foto: EFE

Por la lesión no pudo continuar jugando y terminó retirándose cuando iba 6-7(6) y 6-5, 30-40, en un duelo que ya llevaba más de tres horas de lucha. Las primeras sensaciones ya demostraban la complejidad de la torcedura. Los gritos del jugador germano instalaban la preocupación total.

Tras unos minutos de revisión médica en los camerinos de la Philippe Chatrier, la organización informó que el número tres del mundo optó por no continuar el juego. De esta forma, Nadal consigue instalarse en la final del Roland Garros por 14° vez en su carrera. Zverev volvió a la cancha en muletas para confirmar que su participación se había acabado, dándose un emotivo abrazo con Nadal al momento de abandonar la pista.

“Hasta que ha ocurrido esto ha sido un partidazo. Jugar contra él, a este nivel, es uno de los máximos desafíos. Le deseo una rápida recuperación. Para mí es un sueño volver a la final de Roland Garros una vez más, pero al mismo tiempo no de esta manera. He estado con él antes de volver a pista y es muy duro verle llorar”, señaló ‘Rafa’, quien se tomará un tiempo de descanso y no participará en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, para recuperar su físico: lesión crónica en su pie y una fisura en las costillas lo obligaron a perderse algunos torneos del circuito ATP.

Por ahora, se concentra en la gran final del domingo (8 a.m.) ante Casper Ruud, quien hace historia al ser el primer noruego en una final tras vencer al croata Marin Cilic en las semifinales en cuatro sets 3-6, 6-4, 6-2 y 6-2. ❖