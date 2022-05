¿Dónde ver el partido Rafael Nadal vs. Novan Djokovic por el Roland Garros?

¿Dónde ver Nadal vs. Djokovic? | Hoy, martes 21 de mayo, Rafael Nadal y Novan Djokovic se enfrentarán por los cuartos de final del Roland Garros 2022. El duelo comenzará a la 1.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Court Philippe Chatrier de la ciudad de París. La transmisión del punto a punto podrás seguirla a través de La República Deportes.

Rafa y Nole se encontrarán por 59ª ocasión en sus carreras, con el premio de una plaza para semifinales del Abierto de Francia para el ganador de este nuevo episodio de una rivalidad histórica.

¿Cómo llega Nadal ante Djokovic?

A Nadal le costó mucho más imponerse en el partido ante el canadiense Felix-Auger Aliassime (número 9 del mundo), por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, en casi cuatro horas y media de un duelo generacional entre la joven promesa (21 años) y el mejor tenista de la historia en tierra batida.

“No comencé bien el partido. En el primer set no logré convertir todas las oportunidades que me creé. En el tercer set jugué mejor, pero el inicio del cuarto ha sido difícil. Él tiene un gran servicio y yo no lograba devolverlo”, declaró el español tras el match.

¿Cómo llega Djokovic ante Nadal?

Los problemas que tuvo Nadal para superar al canadiense contrastan con la facilidad que tuvo Djokovic para vencer a Diego Schwartzman . El serbio logró la clasificación por la vía rápida, y derrotó al Peque (número 16 del mundo) por 6-1, 6-3 y 6-3 en apenas dos horas y cuarto de encuentro.

El balance entre Nole y Rafa es favorable al serbio (30-28), aunque en París domina claramente el español (7-2). No obstante, el tenista balcánico derrotó al manacorí en las semifinales del año pasado, una edición que acabaría ganando luego ante Stefanos Tsitsipas (la otra fue en 2015).

Con información de AFP.

Nadal vs. Djokovic: ficha del duelo

Rafael Nadal vs. Novan Djokovic Roland Garros 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 31 de mayo ¿Dónde? Court Philippe Chatrier de París ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Nadal vs. Djokovic por el Roland Garros?

¿Dónde ver Nadal vs. Djokovic EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Qué canal es ESPN 2 en Perú?

¿Dónde ver Nadal vs. Djokovic EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

¿Cómo ver Nadal vs. Djokovic ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Nadal vs. Djokovic por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nadal vs. Djokovic?

Para acceder a Star Plus y ver el Nadal vs. Djokovic debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

¿Dónde se jugará el duelo de Nadal vs. Djokovic?

El lugar donde se disputará el Rafael Nadal vs. Novak Djokovic por cuartos de final del Roland Garros 2022 será en el Court Philippe Chatrier, ubicado en la ciudad de París, Francia.